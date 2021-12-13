Программа на €35млн: ЕС будет платить за доставку вакцин для стран "Восточного партнерства", в частности, в Украину

Об этом сообщил комиссар по соседству и расширению Евросоюза Оливер Варгее в Twitter.

"Рад, что сегодня запустили инновационное соглашение на сумму 35 миллионов евро для поддержки стран-членов ЕС в доставке вакцин против COVID-19 государствам "Восточного партнерства". Это солидарность ЕС в действии, которое помогает спасать жизнь и ускорять выздоровление", - написал Варгеи.



Над инициативой Еврокомиссия работала вместе с польским правительством и банком. Механизм поддержит Польшу в доставке вакцин. Согласно соглашению, ЕС платит за доставку препаратов, чтобы те стали доступнее.

"Средний показатель вакцинации в странах "Восточного партнерства" составляет 28%", – сказал Варгее.

К странам "Восточного партнерства" относятся Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.



Как сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, полный курс прививки уже получили 40% взрослых украинцев (12 млн 457 тыс. человек).