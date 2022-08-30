Об этом сообщили в телеграм-каналах СБУ и Офиса генпрокурора .

Подозрение в коллаборационной деятельности, пособничестве государству-агрессору, а также нарушении законов и обычаев войны объявили депутату Энергодарского городского совета Запорожской области Андрею Шевчику.

После оккупации части Энергодара российскими войсками Шевчик перешел на вражескую сторону и стал так называемым мэром города. 17 мая 2022 года коллаборант принял решение конфисковать имущество сельхозвладельцев Каменско-Днепровского района и Энергодара. В результате из Украины на временно оккупированную территорию Крыма и в Краснодарский край РФ вывезено 140 тонн зерна на сумму более 1,89 млн грн.

Также Шевчик переформировал и утвердил новую структуру "администрации Энергодара". В ее состав он ввел представителей незаконных вооруженных формирований и военнослужащих ВС РФ. Именно на "администрацию" возлагались все решения псевдомэра, в частности конфискация имущества агропромышленного комплекса (АПК).

Андрея Шевчика обвиняют по трем статьям:

ч. 8 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность, повлекшая гибель людей или другие тяжкие последствия);

ч. 1 ст. 111-2 УКУ (пособничество стране-агрессору);

ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

15 августа СБУ сообщила о подозрении двум коллаборантам с Харьковщины и Луганщины.

20 августа стало известно, что СБУ собрала доказательства на 8 коллаборантов из Запорожской области. Шестерым из них объявили подозрения.