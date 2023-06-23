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Пригожин обвинил минобороны РФ в ракетном ударе по базе ЧВК Вагнера

23 июня, 2023 пятница
21:24
Война с Россией

В пятницу, 23 июня, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера

Об этом сообщают вагнеровские телеграм-каналы.

"Поступают сообщения о ракетном ударе по тыловой базе ЧВК Вагнера. По информации с мест, удар нанесен с тыловой стороны, то есть военными минобороны РФ", - пишут вагнеровцы.

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Также сообщают, что есть жертвы.

Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин уже отреагировал на ракетный удар по базе вагнеровцев.

"Эти мерзавцы нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло большое количество наших бойцов. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Следующий шаг за нами", - заявил Пригожин.

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