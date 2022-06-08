Президент Польши лоббирует скорейшее вступление Украины в ЕС в странах Южной Европы
Президент Анджей Дуда начал ряд визитов в страны Южной Европы, чтобы убедить их способствовать быстрому пути вступления Украины в ЕС
Об этом идет речь на сайте Президента Польши.
Анджей Дуда также сообщил, что обсудит возможности экспорта украинского зерна в Португалию и Италию.
Глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч подчеркнул, что визит является частью кампании в поддержку Украины.
- Напомним, вместе с Дудой должна была отправиться и президент Словакии Зузана Чапутова, но из-за положительного теста на коронавирус она была вынуждена отменить поездку.
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