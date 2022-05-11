Польша и Словакия будут лоббировать скорейшее членство Украины в ЕС

Об этом сообщают на официальном сайте президента Польши.

Президенты Польши Анджей Дуда и Словакии Зузана Чапутова анонсировали серию визитов в страны Западной Европы, чтобы убедить их лидеров как можно скорее предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

"Я принял предложение президентки Зузаны Чапутовой провести своеобразную лоббистскую миссию по Украине среди наших коллег в странах ЕС, особенно там, где есть сомнения, должна ли Украина быстро получить этот статус. Мы не сомневаемся, что она должна получить этот статус как можно скорее", – убежден Анджей Дуда.

По его словам, они также постараются убедить о необходимости решения на предстоящем саммите НАТО в Мадриде об усилении присутствия Альянса на восточном фланге.

9 мая Владимир Зеленский заявил , что Украина заполнила вторую часть опросника для вступления в Евросоюз.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия поддерживает членство Украины в Евросоюзе в перспективе.

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