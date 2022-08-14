Президент Франции подписал протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО
Эммануэль Макрон подписал от имени Франции ратификационный протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, ранее принятый французским парламентом
Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
"Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, укрепит их безопасность перед лицом текущей угрозы в их непосредственном соседстве", - говорится в сообщении офиса президента Франции.
Кроме этого отмечается, что учитывая возможности Швеции и Финляндии, речь идет о значительном вкладе в "коллективную позицию и нашу европейскую безопасность".
"Двадцать союзников уже ратифицировали протоколы", - отметила во время принятия французским парламентом министр иностранных дел Катрин Колонна.
Обеим странам требуется ратификация тридцати государств-членов организации, чтобы воспользоваться защитой статьи 5 Устава НАТО в случае нападения.
Однако Турция, член Атлантического альянса, угрожает "заморозить" процесс, обвиняя две скандинавские страны в доброжелательности к Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее союзникам, которых Анкара считает террористическими организациями.
- Напомним, в Европу для усиления НАТО прибудет десантная дивизия США
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