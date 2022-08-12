Об этом сообщает в Twitter миссия США при НАТО.

"Через 80 лет возвращается в Европу воздушно-десантная дивизия, известная как "Кричащие орлы". Это происходит, чтобы защитить восточный фланг НАТО, успокоить наших союзников и сдержать наших противников", - говорится в сообщении.

В миссии добавляют, что после обещания министра обороны США Ллойда Остина в ряд стран НАТО направляют дополнительные войска. В Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию направят 2400 солдат 101-й воздушно-десантной дивизии.

12 августа Генштаб ВСУ сообщил, что Беларусь провела проверку готовности к применению системы боевого управления и оповещения вооруженных сил.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен убеждена , что поддержка Украины немецким обществом и правительством является твердой, и прогнозирует дальнейшее сотрудничество.