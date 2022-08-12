В Европу для усиления НАТО прибудет десантная дивизия США
2400 солдат 101-й воздушно-десантной дивизии армии США будут дислоцироваться в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии
Об этом сообщает в Twitter миссия США при НАТО.
"Через 80 лет возвращается в Европу воздушно-десантная дивизия, известная как "Кричащие орлы". Это происходит, чтобы защитить восточный фланг НАТО, успокоить наших союзников и сдержать наших противников", - говорится в сообщении.
В миссии добавляют, что после обещания министра обороны США Ллойда Остина в ряд стран НАТО направляют дополнительные войска. В Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию направят 2400 солдат 101-й воздушно-десантной дивизии.
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