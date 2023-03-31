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Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли на украинский саммит по случаю освобождения Бучи

31 мартa, 2023 пятница
11:17
Мир

31 марта глава правительства Словакии, премьер-министры Словении и Хорватии прибыли в Украину в годовщину деоккупации Бучи для участия в саммите

Об этом информирует ведомство Словакии Aktuality .

Глава словацкого правительства прибыл вместе с руководителем Минобороны Ярославом Надем в Киев по ночному поезду из Польши.

Сообщается, что недавно Словакия решила предоставить Украине 13 истребителей МиГ-29. В ответ на президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Словакии Эдуард Гегер с официальным визитом.

В пятницу утром премьер-министр Словении Роберт Голоб начал однодневный рабочий визит в Украину.

"Мы хотим засвидетельствовать нашу политическую поддержку в свете всесторонней помощи Словении Украине в трудные времена российской военной агрессии. Мы также хотим подтвердить нашу приверженность политике территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - сказал Голоб по прибытии.

Также 31 марта в Киев прибыл премьер Хорватии Андрей Пленкович, заявили в правительстве.

 

Пленкович вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Словакии Гегером и премьер-министром Словении Голобом и главой Молдовы Маей Санду, о прибытии которой пока не сообщали, примут участие в саммите "Буча - ответственность России за преступления в Украине ".

  • Сегодня, 31 марта, ровно год, как украинские воины освободили Бучу от российского войска. Город был под оккупацией 33 дня. Выступал Зеленский.
Словакия
Молдова
Словения
Президент Украины
Хорватия
Киевщина
война с Россией
Буча
Владимир Зеленский
деоккупация Украины
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