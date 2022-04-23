Премьеры Латвии, Литвы и Эстонии призвали НАТО разместить три боеспособных дивизии в странах Балтии, чтобы защитить себя от агрессии РФ

Об этом сообщает латвийский национальный вещатель LSM.



В совместном заявлении премьер-министры отметили, что предстоящая встреча НАТО в Мадриде будет направлена ​​на принятие следующей стратегической концепции НАТО, а также существенное усиление долгосрочных решений НАТО по сдерживанию и обороне и восточному флангу НАТО.



Сообщается, чтобы предотвратить любую возможность агрессии, в странах Балтии необходимы современные постоянные решения защиты. Поэтому они нуждаются в большем присутствии сухопутных, воздушных и военно-морских сил.



Для обеспечения постоянного присутствия сил союзников в странах Балтии понадобятся три боеспособные дивизии, по одной в каждой из стран Балтии, предназначенные для коллективной обороны и способные интегрировать местные национальные силы обороны, говорится в заявлении.



Каждая дивизия должна включать в себя боеспособную бригаду союзников с необходимыми возможностями поддержки, основанную на расширенной боевой группе НАТО.



Страны Балтии также намерены и дальше увеличить свои оборонные бюджеты до не менее 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП). Дополнительное финансирование будет способствовать более быстрому развитию потенциала в самых критических областях, включая совместные балтийские проекты.



Страны Балтии будут продолжать сотрудничать по закупке реактивных систем залпового огня и исследовать другие варианты для дальнейшей координации деятельности по наращиванию потенциала.



Государства также разрабатывают общие процедуры, чтобы государства могли оказывать военную и невоенную помощь друг другу или нескольким странам Балтии по их просьбе.

Литва продлила чрезвычайное положение до 29 июня из-за полномасштабной войны РФ против Украины