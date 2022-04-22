Литва продлила чрезвычайное положение до 29 июня из-за полномасштабной войны РФ против Украины

Об этом пишет LRT.



Продолжение чрезвычайного положения до 29 июня поддержали 124 парламентария, шестеро воздержались, против не голосовал никто.



По словам спикерши Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, это необходимо, ведь через два месяца после введения чрезвычайного положения "жестокая российская военная агрессия" продолжается и угроза не снижается".



"Государственный терроризм России и постоянные нарушения международного гуманитарного права привели к нарастанию гуманитарного и миграционного кризиса в Украине. Из-за агрессивной политики, проводимой Россией и Беларусью относительно населения своей страны, увеличилась вероятность эмиграции населения из этих стран", - подчеркнула она.



Чрезвычайное состояние предусматривает запрет на фотосъемку, видеосъемку, другой способ записи и сбора информации о предприятиях, имеющих значение для национальной безопасности в энергетическом секторе, а также перемещения военной техники Литвы и ее союзников. Также нельзя ретранслировать и распространять в интернете телепрограмм, принадлежащих организациям, созданным и финансируемым Россией или Беларусью. Кроме того, запрещены собрания, "направленные на поддержку в любой форме или масштабе действий Российской Федерации и/или Республики Беларусь, повлекшие введение чрезвычайного положения".

Литва ввела чрезвычайное положение с 24 февраля.

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