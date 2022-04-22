Литва продлила чрезвычайное положение до 29 июня из-за полномасштабной войны РФ против Украины
Сейм Литвы проголосовал за продление чрезвычайного положения до 29 июня, поскольку угроза на фоне полномасштабной войны РФ против Украины и участия в ней Беларуси не уменьшается
Об этом пишет LRT.
Продолжение чрезвычайного положения до 29 июня поддержали 124 парламентария, шестеро воздержались, против не голосовал никто.
По словам спикерши Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, это необходимо, ведь через два месяца после введения чрезвычайного положения "жестокая российская военная агрессия" продолжается и угроза не снижается".
"Государственный терроризм России и постоянные нарушения международного гуманитарного права привели к нарастанию гуманитарного и миграционного кризиса в Украине. Из-за агрессивной политики, проводимой Россией и Беларусью относительно населения своей страны, увеличилась вероятность эмиграции населения из этих стран", - подчеркнула она.
Чрезвычайное состояние предусматривает запрет на фотосъемку, видеосъемку, другой способ записи и сбора информации о предприятиях, имеющих значение для национальной безопасности в энергетическом секторе, а также перемещения военной техники Литвы и ее союзников. Также нельзя ретранслировать и распространять в интернете телепрограмм, принадлежащих организациям, созданным и финансируемым Россией или Беларусью. Кроме того, запрещены собрания, "направленные на поддержку в любой форме или масштабе действий Российской Федерации и/или Республики Беларусь, повлекшие введение чрезвычайного положения".
- Литва ввела чрезвычайное положение с 24 февраля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.52
Покупка 30.52Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 34.62
- Актуальное
- Важное