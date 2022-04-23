Премьер-министр Украины: Мариуполь - величайшая гуманитарная катастрофа века

Об этом сообщает CNN.



Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне в пятницу, Шмигаль сказал, что в Мариуполе погибли тысячи человек, добавив: "Мы увидим ужасные зверства, когда он будет освобожден от россиян".



По его словам, российские войска "совершенно разрушают все", включая приюты, где находятся мирные жители.



По оценкам украинских официальных лиц, около 100 000 человек остаются в ловушке в Мариуполе с момента оцепления его российскими войсками 1 марта. Украинские чиновники утверждают, что во время штурма в городе погибли более 20 тысяч человек.

Напомним, российские войска во время штурма Мариуполя могли применять слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами.

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