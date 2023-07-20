14 июля мы чтили память всех украинских граждан, погибших в результате ракетной атаки, террористического акта в городе Винница. 27 погибших, более 200 раненых. Попадание произошло в медицинский центр, в бытовой центр, в дом офицеров Винницы. Большие разрушения, большие жертвы. Ну и в эти дни, в дни этой годовщины руководитель ГУР МО Кирилл Буданов дал большое интервью британскому агентству Reuters. Его спросили там, следует ли создавать в Украине аналог израильского "Моссада", чтобы ликвидировать врагов Украины, на что Кирилл Буданов ответил: "Для чего его создавать, если он уже существует?" Действительно ли Украина способна сегодня уничтожать врагов своего государства?

Да, это очень печальная годовщина и, к сожалению, не единственная печальная годовщина, связанная с рашистской агрессией против Украины, с геноцидной войной, и таких террористических актов и военных преступлений, к большому сожалению, уже было немало. Но у каждого из этих преступлений есть имя исполнителя, имя планировавшего и того, кто отдавал приказы. И если посмотреть даже в период с полномасштабного вторжения (а можно и с 2014-го года), со сколькими рашистами, причастными к организации и воплощению военных преступлений в Украине, уже что-то произошло и сколько уже не смогут предстать перед судом и оказаться на скамье подсудимых, потому что их нет в живых. Здесь остается два варианта: либо думать, что это все – ряд случайностей, либо предположить, что действительно справедливость есть. И, если кто-то не готов сдаться в руки украинского правосудия, то справедливость и справедливое наказание найдет другим способом. Но найдет обязательно.

Вот об этом инциденте, об этом атентате (хорошее слово было во времена украинских освободительных соревнований в древности), который произошел в Краснодаре, когда во время утренней пробежки был фактически уничтожен бывший руководитель подводной лодки "Краснодар" Станислав Ржицкий. Его подозревали в том, что именно он отдавал приказ на запуск тех ракет, "калибров", которые попали в винницкую площадь 14 июля прошлого года. Связаны ли эти события – Винница и уничтожение Ржицкого в Краснодаре?

Есть классический ответ в таких случаях, в частности, Главного управления разведки: "не можем ни подтвердить, ни опровергнуть". Факт в том, что он причастен к военным преступлениям, в частности, к упомянутым событиям в Виннице. То, что с ним произошло – он уничтожен. Больше деталей мы узнаем и сможем обнародовать уже после украинской победы. А каждый военный преступник должен понимать, что еще раз подчеркну, лучше сдаться в руки украинского правосудия. Можно выбрать другую страну, демократическую цивилизованную страну (такую как Украина), признающую мандат Международного уголовного суда и дождаться трибунала. Это неопасно. От всех других сценариев будет просто трудно убежать, это вопрос времени. Ну и адресуем всем другим гражданам РФ – держитесь подальше от военных преступников, от военных объектов, от любых вещей, связанных с армией оккупанта и военными преступлениями, потому что рядом с ними опасно.

Господин Андрей, насколько тщательно документируются эти преступления? О каком количестве военных преступников идет речь, кто этим занимается, какие это преступления? Для того чтобы после завершения войны наказание понесли все эти преступники.

Речь идет, конечно, о тысячах людей (людей условно, то есть скорее о тысячах извергов). Это серьезная работа украинского сектора безопасности и обороны, всей правоохранительной системы, Офиса генерального прокурора, министерства юстиции, ГБР, СБУ, МВД. Конечно работает разведсообщество, но прокуратура, департамент военных преступлений – это структуры, которые работают над тем, чтобы установить, документировать, собрать доказательную базу и определить преступника, который должен быть привлечен в результате. Это большая работа, результаты которой наиболее ярко будут представлены в ходе этого международного трибунала. А он обязательно начнется. И в этом помогают также и представители гражданского общества – все пережившие оккупацию, все те, кто был свидетелем военных преступлений, все пострадавшие в результате них те, кто сейчас находится в вынужденной эмиграции, гражданские лица, военнослужащие. То есть, вся эта доказательная база, безусловно, собирается. Понятно, что военный преступник номер один – это человек, похожий на Путина (или условный Путин), как бы мы ни считали или ни относились к этому лицу сейчас. Но все остальные тоже. То есть, это военно-политическое руководство Российской Федерации. Но дальше – все те, кто соглашался, все те, кто принимал участие в исполнении этих преступных приказов, нажимал кнопку, нажимал на курок, планировал, помогал, перевозил, предоставлял информацию. Конечно, все эти лица должны быть привлечены к ответственности.

Объясню нашим зрителям и читателям, почему наши британские коллеги спрашивали Буданова именно о "Моссаде": очевидно намекали на специальную операцию израильской спецслужбы и израильского правительства после трагической олимпиады в Мюнхене в 1972 году, когда террористы расстреляли, фактически уничтожили часть израильской спортивной делегации. После этого правительство разработало специальную операцию "Гнев божий" по уничтожению тех же террористов, которые в течение нескольких последующих лет были ликвидированы.

Давайте еще несколько слов о попавших в плен украинских заложниках – не только военных, но и гражданских. Наши американские коллеги по изданию Associated Press сообщили, что имеют на руках документы, завизированные российскими чиновниками, о планах построить несколько тюрем для украинских гражданских пленных. Также украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о том, что только в плену сейчас находятся более 20 000 гражданских людей. Это огромное количество! Что это за люди, где они сейчас? И если это не военная тайна, то сколько военных в плену? В каких условиях они находятся? И происходит ли с ними контакт?

Мы не комментируем цифры: ни украинских военнопленных, находящихся в руках окупантов, ни рашистов, находящихся в украинском плену. Потому что идет подготовка к последующим обменам, переговорный процесс, а это чувствительная информация, которая может повлиять на этот процесс. А также потому, что государство-агрессор часто пренебрегает и не выполняет нормы международного права и Женевской конвенции. В частности, начиная с наиболее элементарных, это информирование Международного комитета Красного Креста о факте пребывания человека в плену. О ком-то дают эти сведения, о ком-то не дают, о ком-то дают с большим опозданием. Не информируют о местах пребывания, не обеспечивают в полной мере надлежащий доступ, и многие другие вещи. Украинские военнопленные находятся в разных местах, в том числе на временно оккупированных территориях, и на территории так называемой Российской Федерации тоже. Условия разные и информация о нарушении прав военнопленных, о недостаточном медицинском обслуживании, о проблемах с питанием, о других способах воздействия, применяемых против наших военных, есть. Она собирается и на нее происходит ответное реагирование.

Андрей, я вас перебью, но Associated Press пишет о гражданских, даже не о военных пленных. Они пишут, что их пытают, их бьют током, их душат, у них там есть проломленные головы. Это ужасные вещи! Как, возможно, международные структуры реагируют на такие сообщения? Потому что это влиятельное издание, это не какая-нибудь бульварная газета, это Associated Press.

Это влиятельное издание и очень хорошо, что международная печать, свободная печать обращает на это внимание. И, конечно, хотелось бы гораздо больше внимания со стороны международных институтов – как в контексте защиты прав украинских военнопленных, так и украинских гражданских. Собственно не пленных, потому что плен – это юридически определенный срок. А когда мы говорим о гражданских, то это просто заложники, пленники. На каком основании государство-агрессор зашло на украинскую территорию, захватило гражданских граждан, часто вывозило их на территорию так называемой Российской Федерации и держит их сегодня вне международного права, украинского права и, в большинстве случаев, даже своего так называемого права, той же России . На каком основании они оказались там? В каком статусе находятся? На эти вопросы часто просто нет ответов даже в бутафорской правовой системе сегодняшней Российской Федерации. Да, это очередное военное преступление, это очередное массовое преступление. Содержание этих людей часто происходит с нарушением любых норм. Особенно, если говорить, что они не должны быть лишены свободы, возможности передвижения или свободы действий. То есть, это не приспособленные помещения, часто это какие-то полуподвалы, какие-то образовательные заведения, что-то переработанное, перенастроенное. В большинстве случаев это подвалы, которые просто переоборудованы на застенки. Позже появились термины "фильтрационные мероприятия" (а это меры, которые за пределами любых норм и права и морали) и "фильтрационные лагеря". Очевидно, сегодня переходят к следующему этапу, когда уже вся эта фильтрационная история слишком затянулась и надо переходить на какие-то другие, промышленные рельсы. Но по своей сути это – концлагеря.

В Украине существует Координационный штаб по обращению с военнопленными. Как родственники и близкие украинских и военнопленных и гражданскопленных, извините за такое новообразование, могут узнавать хоть какую-то информацию о судьбе, о пребывании своих близких, родных, которые, к сожалению, попали в плен?

Координационный штаб по обращению с военнопленными и Национальное информационное бюро для того и существуют, чтобы, в частности, поддерживать контакты с семьями защитников и с семьями незаконно удерживаемых гражданских лиц, собирать информацию и делиться ею, когда она проверена и достоверна, когда это можно делать, если это не навредит пленным и другим лицам, находящимся в руках рашистов. Работает общественная приемная, работает горячая консультационная линия, офис омбудсмена. Коммуникацию осуществляют и представители СБУ, МВД. В координационном штабе есть делегированные представители систем сектора безопасности и обороны. И в зависимости от направления вопросов есть общение и предоставляется необходимая информация.

Как людям обращаться? Это телефон, горячая линия, это интернет-сайт? То есть, как коммуникация происходит?

Это все вместе. В Киеве проходит физический прием граждан по адресу Спасская, 37, это на Подоле. Большинство семей, которые столкнулись с этим горем, уже знают этот адрес, к сожалению. Есть четыре региональных центра: Львов, Винница, Харьков и Николаев. Там также ведется и прием граждан, работают консультационные линии. Конечно есть и чат-бот, и коммуникация через соцсети, и консультации по телефону (это работа психологов). Эту информацию можно легко получить в том числе через поисковики. Параллельно такие коммуникации осуществляют другие представители сектора безопасности и обороны, Национальное информационное бюро, Офис уполномоченного по правам человека. Но главное, конечно, это получить достоверную информацию о том, что с человеком, где он находится, в каких условиях находится и что необходимо сделать для того, чтобы вернуть его домой. Такая работа ведется. За период полномасштабного вторжения 2576 украинцев и украинок возвращены из рашистской неволи. В основном это защитники, но также и гражданские. 47 обменов прошло и работа продолжается. Продолжение следует.

Одно из самых больших достижений украинских переговорщиков, и военных, и разведчиков, это возвращение из Турции украинских защитников Азовстали, командиров Азова, после обмена находившихся именно там. Что можно поведать? Какие детали этой спецоперации могут быть известны для наших зрителей и читателей?

На самом деле ничего удивительного сейчас не произошло. Это чрезвычайное произошло в сентябре 2022 года, когда произошел большой обмен, в рамках которого 215 украинских защитников вернулись, в том числе командиры Азовстали. Пятеро из них до последнего времени находились в Турции. Сейчас появилась возможность и они вернулись домой, в Украину, к своим обязанностям и своим семьям. Дальше работа продолжается. Мы видели, конечно, какой вой по этому поводу поднялся рашистскими пропагандистами. Говорят о каких-то договоренностях. В конце концов, уже выступил президент Эрдоган, прокомментировал эту ситуацию. А во-вторых, если говорить о каких-то договоренностях, то давайте вспомним, что (до возвращения командиров из Турции) Россия в одностороннем порядке каким-то чудом передала 11 украинских военнопленных Венгрии. Непонятно, на каких условиях непонятно как. В Украине есть официальные структуры, отвечающие за эту работу, Координационный штаб. На территории РФ тоже вроде бы действуют такие структуры министерства обороны, прости господи, этим занимается. Но никто ничего не информировал.

А какова судьба этих людей сейчас? Ибо как-то сначала возник маленький дипломатический скандал, когда их передали в Венгрию. Сейчас прошло несколько недель и однажды этот вопрос отошел на второй план. В каком статусе сейчас находятся эти люди, и где они физически есть?

Украина и дальше держит в фокусе этот вопрос. Но просто возвращаясь к каким-то договоренностям… Российская Федерация позволяет себе пренебрегать женевскими конвенциями и, не информируя Международный комитет Красного Креста, передавать украинских граждан в какие-то другие места. Я думаю, что после этого говорить о каких-то договоренностях, это несерьезно со стороны россиян.

Если говорить о судьбе этих лиц, то пятеро защитников уже вернулись. С другими полноценными контактами пока так и не было. Более того, есть информация о том, что подобные спецоперации, российские ИПСО, могут продолжаться. В том числе повторение истории с использованием так называемой РПЦ. На самом деле, это, конечно, не религиозная история. Это история русских спецслужб. И снова Венгрия, снова украинцы венгерского происхождения, которых будут пытаться использовать против собственного государства.

Относительно российских военнопленных в Украине. О каком количестве идет речь, если это не военная тайна? Что это за люди и есть ли контакты? Я имею в виду, несут ли они какую-нибудь полезную информацию для украинской разведки, идут ли они на контакт, на сотрудничество? И, может быть, уже есть факты перехода на сторону Украины?

Опять же, количество не могу назвать. Но это количество активно пополняется усилиями украинских сил безопасности и обороны. По качеству среди них есть разные люди. Преимущественно это такой контингент, не представляющий какой-либо особой ценности с точки зрения навыков, подготовки или информации. Но встречаются и очень интересные персонажи, и с важной информацией, и с интересной позицией, судьбой. Независимо от их рангов, как бы мы ни относились в целом к оккупантам, ко всем Украина относится как цивилизованное государство: с соблюдением международного права и Женевской конвенции. Есть доступ соответствующих международных организаций и правозащитников в лагеря содержания. Большинство из них захвачены в плен, но есть и сдающиеся самостоятельно, в частности по государственной программе координационного штаба "Хочу жить". Активно развивается, пользуется спросом. Многие рашисты интересуются, еще не попав на передовую, и эта программа развивается. Есть офицеры, мы знаем, была уже публичная информация, и пилоты, и разведчики, и многие другие.

Мы много говорим об изменении настроений среди "русских башен" после так называемого "мятежа" имени Евгения Пригожина и группы "Вагнер", которая пыталась или не пыталась штурмовать Москву. Но какой-то рейд происходил. Кирилл Буданов уже после этого "мятежа" дал интервью британской The Times, в котором сказал, что были контакты с вагнеровцами, "встречались во многих значениях" – дословная цитата из "Таймс". Что это были за контакты? И как вы оцениваете сейчас ситуацию вокруг Кремля? Поскольку я читаю многих российских головорезов, в частности, Гиркина иногда почитаю. Он говорит, что "мятеж" удался и сейчас усилились группа Ковальчуков (в частности Юрия Ковальчука, младшего брата, акционера главного банка "Россия") и Сергея Кириенко, которые сейчас постараются играть на дискредитацию российской армии, чтобы фактически сдаться в плен всему миру, поставить Кириенко и таким образом произвести ротацию. Главное, чтобы Кириенко возглавил Россию, а Россия проиграла в этой войне. Это такая конспирология от головореза-террориста Гиркина. Как вы себе понимаете, что сейчас происходит в окружении Кремля? В то же время украинский политолог Вадим Денисенко, руководитель Института будущего, говорит, что Путин перестал быть альфа-самцем и сейчас он все решения будет принимать исключительно из-за своего окружения.

Хорошая версия Гиркина. Видите, мог бы быть, возможно, талантливым писателем, а стал военным преступником, уже доказанным юридическим фактом. Может даже писателем-фантастом.

Возвращаясь к началу вопросов по контактам. Это опять-таки к теме пленников. Украина – государство цивилизованное, у нас есть одна структура, занимающаяся вопросом обмена. В России, в Московии это не так. И Украина проводит переговоры отдельно с разными группами, группировками, структурами, удерживающими в плену наших защитников. То есть отдельно с кадыровцами, отдельно с вагнеровцами, другими какими структурами, отдельно с министерством обороны. Относительно контактов с условным ЧВК Вагнер, потому что на самом деле эта структура по-другому называется. Как сегодня человек, похожий на Путина, заявлял, что у них по закону вообще ЧВК запрещены, но финансируется из бюджета, все сложно там у них организовано. Тем не менее, конечно, контакты таковы были. И прежде всего речь шла о возвращении наших защитников, оказавшихся в руках у вагнеровцев.

Что касается мятежа, то это все было по-настоящему. Настоящие вертолеты сбиты, настоящие самолеты уничтожены, настоящие пилоты российские погибли. Если представить, что все было постановкой, слишком дорогая, наверное, постановка. Об успехе или не успехе еще рано говорить, потому что этот процесс продолжается. Конфликт Пригожина с Шойгу не исчез, последствия мы видим буквально в живом режиме, ежедневно что-то появляется. То Суровикин пропал, то новые генералы на обыски вызываются. И это все последствия тех событий, то есть оно в динамике разворачивается.

Французская Libération писала, что самого Пригожина вроде бы держали несколько дней в Кремле, пока он там не пошел на какие-то уступки. С другой стороны посмотрите – Путин встречается с Пригожиным, головорезов и террористом, встречается с 35 еще такими же главарями этих головорезов из ЧВК "Вагнер", но, например, не встречается с семьями тех же погибших российских пилотов, о которых вы упоминали. Как может повлиять эта ситуация на общественную общественную поддержку того же Путина в российском обществе?

Для того чтобы было гражданское общество, нужны граждане. Там их количество ничтожно и в целом, соответственно, общества нет. А подданным достаточно того, что покажут по телевизору. В крайнем случае мы видим эти происходящие там подачки. Кому туалет поставят, кому картошки передадут или дрова. Ну, наверное, кого это удовлетворяет. Это действительно интересные, более уж философские вопросы. Сколько еще люди должны вытерпеть и ради чего? Ну вот, вы для чего нападали на Украину? Что вы получили сейчас? Уже далеко за 200 тысяч уничтоженных рашистов, ведь у каждого есть какие-то родственники, матери, жены, сестры. Ну вот какая мотивация этого всего? Что вы получили в результате и зачем дальше слушать диктатора? Ну, пока слушают. Ладно, это их право.

Если что касается Путина, как альфа-самца, то конечно нет. Это весь мир увидел и сейчас эта ситуация действительно обостряется, тратятся большие ресурсы для того, чтобы уже внутри страны провести ИПСО, восстановить имидж Путина. Но дальше выходит все сложнее и сложнее. И очень показателен факт, что люди, которых обвинили в государственной измене и мятеже – дела против них закрыты. И какие-либо другие проблемы, если у них вдруг будут возникать, то это значит, способом по крайней мере формального закона они не могли решить эти вопросы. А козлами отпущения сейчас становятся те же кадровые военные. Опять же возникает вопрос кадровых военных РФ: вы долго собираетесь терпеть?

В итоге эта вся шайка вооруженных бандитов переехала в Республику Беларусь…

Не переехала. Обещать – не значит жениться. На территории Белоруссии сегодня находится небольшая группа. Это условно штабная группа вагнеровцев, занимающаяся решением юридических, организационных и информационных вопросов. Основные силы и средства на территорию РБ не прибыли. И, в принципе, изначально и не планировалось.

Вместе с тем президенты Польши, Литвы и Латвии обратились накануне Вильнюсского саммита к руководству НАТО с заявлением о том, что, по их информации, есть угроза их нацбезопасности именно с территории Республики Беларусь. Очевидно, речь шла не только о вагнеровцах, но и о ядерном оружии, которое россияне обещали разместить уже с 1-го или 2-го июля, построить хранилище на территории Республики Беларусь…

Польша даже поднимала вопрос о размещении ядерного оружия США на своей территории. Прекрасные последствия действий путинского режима, все идет по плану. НАТО максимально "ослабевает" по периметру российской границы.

Есть ли угроза Украине и уже российское тактическое ядерное оружие на территории Республики Беларусь?

А какая угроза здесь для Украины, как, собственно, и для НАТО? Российское тактическое ядерное оружие давно находится у границ НАТО. Калининградская область – пожалуйста. Угрожает Украине тоже давно. К сожалению, у нас большая протяженность границы с этими горе-соседями и часть баз, где находится ядерное вооружение или элементы ядерного вооружения, находятся совсем недалеко от Украины. И последние события, связанные с Пригожиным, снова актуализировали этот вопрос. Поэтому для нас здесь ничего не изменилось. Повышение ставок, повышение шантажа – да, этим, собственно, Путин и занимается. Лукашенко традиционно в любой ситуации, как даже и в ситуации с Пригожиным, пытается извлечь максимальную выгоду персонально для себя.

Вопросы безопасности украинских граждан, проживающих на севере нашей страны, на северо-западе. Они очень часто задают вопросы, в частности, мои родственники. Они говорят: уйдут они из Беларуси или нет? И все мои заверения, что это невозможно, почему воспринимаются весьма скептически. Успокойте, пожалуйста, наших граждан.

Для этого российские ИПСО и проводят – чтобы отвлекать силы и средства, чтобы сеять панику. Уже там больше года говорят, что сейчас будет нападение из Беларуси. После этого выходит украинский сектор безопасности и обороны. Кирилл Буданов неоднократно давал информацию, представители ГУР – о том, что мы отслеживаем ситуацию, сейчас изменений нет, в ближайшее время не предполагается подобного сценария (интервью было записано 14 июля, - Ред.). И вот по сей день с территории Беларуси у нас ничего не произошло. Я думаю, что есть желаемое и действительно. Конечно, Путин хотел бы привлечь диктатора Лукашенко к полномасштабному вторжению вместе с российскими войсками в Украину. До наземной операции в первую очередь. Но видим, что это по сей день не выходит и, в свете последних событий, нет признаков, что в ближайшее время получится.

Я буквально сегодня читал последнюю информацию нашей разведки, что на территории Республики Беларусь вообще уже не осталось кадровых военных вооруженных сил Российской Федерации. Это тоже наверняка о чем-то свидетельствует.

Беларусь использовалась в основном как хаб рашистов – для обучения, логистический, ремонтный. Основная волна "чмобиков" сейчас уже, в принципе, обучение прошла и такой пиковой нагрузки на полигоны нет. Они в принципе могут справляться усилиями полигонами на территории Московии.

Продолжение следует. Вторую часть интервью с Андреем Юсовым читайте 21 июля.