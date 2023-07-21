В первой части этого разговора Андрей Юсов рассказал о том, почему ситуация с ликвидированным в России Станиславом Ржицким вполне закономерна, о переговорах с вагнеровцами по обмену пленными, конфликте Пригожина из Шойгу и попытке внутри России восстановить имидж условному Путину - ее можно почитать здесь

Поговорим о результатах саммита НАТО в Вильнюсе. Было много оценок. И тот же Кирилл Буданов в интервью сказал, что вряд ли саммит может оправдать ожидания украинцев. Президент Литвы Гитанас Науседа говорил, что "мы найдем формулировки, которые удовлетворят большинство украинского общества и политикум". Я, например, считаю, что результаты неплохие. Нас поддерживают, нам дают оружие, сказали, что будут с нами до конца этой войны за независимость. Но много информации разгоняется, в том числе анонимными телеграммами-каналами, что это предательство, что нас подставили, что это второй Бухарест, второй Будапешт. Все, что угодно, но только не украинская победа. И дальше мы уперлись в стену непонимания наших западных партнеров. Ну вот такие ИПСО чуть ли не ИПСО разгоняются. Вы как себе это оцениваете?

Я могу здесь высказать исключительно собственную точку зрения. С одной стороны, я не вижу никакой измены и действительно доволен. Прежде всего, доволен тем, что мне нравится традиционный подход украинских националистов, что рассчитывать надо на собственные силы. И чем больше успехов будет у украинского сектора безопасности и обороны и государства в целом, тем быстрее мы получаем желаемые результаты, политические цели и задачи. В результате этого саммита Украина стала сильнее, Украина стала ближе к евроатлантическим институтам, получила больше поддержки от наших партнеров. Это главные результаты. А тот, кто почему-то думал, что на этом саммите нас примут в НАТО уже и сейчас… Собственно, и Кирилл Буданов сказал, что такого сценария – суперпозитивного, розового, легкого и сладкого – точно не предполагается. Поэтому все хорошо, двигаемся дальше, развиваемся в наших евроатлантических стремлениях и становимся сильнее для того, чтобы уничтожать врага.

Андрей, мы помним с вами еще Бухарест 2008 года. Тогда можно было бы сделать иначе, чтобы ситуация развивалась в течение следующих 15 лет в другом направлении и Украина стала сейчас ближе к Альянсу? Помним, что тогда и эти шарики в парламенте, и позиция премьер-министра, и позиция части парламента. Как лебедь, рак и щука…

Несмотря на то, что история не знает слов "если бы", мне очень нравится жанр как битология, потому что пофантазировать и представлять себе можно разное. Представить себе, что УНР в 1918 году выстояла и развивалась с европейским сообществом как большое независимое государство. Или гетманат Скоропадского – почему бы нет? Это очень хорошие, хорошие сценарии. Но мы получили другие реалии. И в 1991 году, к сожалению, Чорновил не мог выиграть эти выборы. А в 2008-м украинская элита была разобщенной – такой, какая была. Хотя президент в тот момент и отдельные политические силы сделали все, что могли. Но были политики, которые вели себя по-другому. Был ли готов в целом свободный мир тогда быстрее принимать Украину? Тоже, очевидно, не был готов. И это все привело к тому, что мы имеем. То есть развратили этого российского медведя и почему-то убийца Путин подумал, что ему позволено все. Но есть пределы, которые он не может ощущать. То есть Украина уже часть свободного мира, часть евроатлантического сообщества. Как мы двигаемся, с какой скоростью, какие процессы, какие идеологии происходят внутри – это уже процессы внутри общества. И эти процессы никогда не понять обществу или сообществу, живущему в условиях узурпации, диктатуры, где в принципе подобные дискуссии невозможны. И именно поэтому рашистская элита просто не поняла, что Украина – уже часть этого свободного мира, что украинцы не сдадутся и нас сдавать не будут.

Последняя информация от Киевского международного института социологии о том, что уровень поддержки вступления в НАТО перевалил за 80%. Это огромный показатель. И, вместе с этим, за последний год буквально в полтора раза вырос процент настаивающих на поступлении людей. Потому что год назад некоторые могли отдать предпочтение просто гарантиям безопасности. Но сейчас большинство именно за вступление в НАТО.

И вы упомянули об освободительном соревновании старой древности. Я когда-то читал мемуары Симона Петлюры, который уже проиграв в эмиграции писал (возможно не дословно, но почти), что мы боролись тогда за Украину часто при полной индифферентности местного населения, к сожалению. Сейчас что изменило так ситуацию, что население поддерживает свои войска и свою власть в этих евроатлантических устремлениях?

Нация – это политическая категория. Конечно, должно быть украинцем по происхождению. Надо быть гражданином Украины и украинцем, готовым жертвовать чем-то ради независимости собственного государства. Действительно, в начале ХХ века у нас было очень много этнических украинцев, которые, впрочем, не понимали до конца ценности государства и часто не понимали, что они украинцы. С 1991 года процент политических украинцев, граждан Украины, разных по происхождению, становился все больше и больше. Этапы были разные: и 1991 год, и 2001 год, и Помаранчевая революция, и, конечно, Революция Достоинства. Каждый раз нас осознанных украинцев (слово "сознательные" уже как-то звучит затянуто) становилось все больше и больше. И опять же на противопоставлении против орды и России. Там мнение общества не имеет значения и ни на что не влияет. А у нас влияет. И там, где в нашей истории часто даже институции не вытягивали, то общество поддерживало, подхватывало инициативу. И, конечно, чем больше было давление со стороны путинской России, тем больше было противодействие со стороны Украины. Когда ты полностью погружаешься в собственный вымышленный мир, выдуманный Дугиным или другими шизофрениками, ты теряешь чувство реальности. Тебе кажется, что где-то в Киеве тебя должны встречать цветами. А встретили танками, автоматами и бандеровской полосе. Очень хорошо, что именно так и происходит – чем больше давление со стороны России, тем больше украинское сопротивление.

Давайте к более конкретным ситуациям перейдем. Ситуация в Запорожской атомной станции. Я просто родом из Запорожья и от моих родственников, близких и родных, которые там находятся в Запорожье, очень много вопросов. Что на станции? Есть ли опасность? Насколько сейчас изменилась ситуация на станции по сравнению с той, какой она была полгода или год назад?

Обострение последнее последовало после российского теракта – подрыва рашистами Каховской ГЭС и дамбы. После этого были проведены дополнительные работы по минированию объектов на территории Запорожской станции, в частности, бассейна-охладителя. Предварительно на станцию была завезена взрывчатка и проведены минировочные работы еще в прошлом году. Но после подрыва Каховской ГЭС все активизировалось. Эти и другие факторы указывали на подготовку рашистами сценария очередного теракта и техногенной катастрофы. Впрочем, в последнее время есть признаки того, что угроза именно этому сценарию сейчас отодвинута ( интервью было записано 14 июля, - Ред. ). Но мы должны понимать, что пока Запорожская атомная станция, крымский завод "Титан", другие объекты критической инфраструктуры, вредоносного производства находятся в руках окупантов, то опасность сохраняется. И только освобождение этих территорий и этих объектов, возврат контроля законной украинской власти обеспечит соблюдение всех необходимых норм безопасности, доступ без ограничений международных экспертов и специалистов (в случае ЗАЭС это МАГАТЭ) и соблюдение всех стандартов.

Читал недавно прогноз Американского ядерного общества, который занимается вопросами ядерной безопасности. Они пишут о том, что даже в случае худшего сценария – не дай Бог диверсии или теракта на станции, которые могут устроить россияне, не будет повторения ни Чернобыля, ни Фукусимы. То есть сделать Чернобыль из Запорожской атомной слишком сложно даже россиянам. Что вы думаете по этому поводу?

Сценарии, конечно, уже отработаны разные. Я думаю, что из дальних кабинетов легче размышлять, Чернобыль или не Чернобыль. А для людей, живущих в Украине, непосредственно ближе к Запорожью, любой инцидент, связанный с атомной станцией, будет восприниматься как большая катастрофа и трагедия. И, конечно, мы должны сделать все, чтобы это предотвратить, чтобы освободить и станцию, и другие территории. Но задача рашистов и Путина, прежде всего, проводить шантаж. Потому что если что-то случится, то уже не будет предмета шантажа. А что дальше тогда? Чем дальше пытаться остановить украинские силы безопасности и обороны от дальнейших активных действий? Или как дальше убеждать мир или правительства, которые продолжают еще контакты с путинской Россией, в необходимости поддержания этих контактов?

Что касается оружия россиян. Хотел с вами поговорить на тему, как россиянам удается обходить санкции. Мы часто слышали еще в конце прошлого года, многие заявления украинские чиновники делали, что у россиян осталось ракет еще на три обстрела или четыре. А ракеты у них остаются. То есть, им удается производить все равно и сейчас определенное количество оружия. Недавно смотрел интересный материал в Ютубе о том, что в "шахиде", когда его открыли, обнаружили (хотя Иран под санкциями сколько уже находится) очень большое количество запчастей, сделанных в США, странах Европы, других странах. Так же и в российских ракетах. Как россиянам и иранцам сейчас удается обходить санкции, производить свои так называемые высокоточные ракеты и наполнять их американскими европейскими запчастями?

По количеству все-таки разница огромна. Если мы упомянем количество ракет, которые использовались в одном ударе, и интервалы между ними в начале вторжения и то, что происходит сегодня, это не соразмерные вещи. Они, даже продолжая производство и наращивая определенным образом ракетное вооружение, не способны компенсировать уже израсходованный ракетный потенциал. Но да – производство продолжается. И так – в нем продолжают использоваться, в отдельных случаях, иностранные комплектующие и, в первую очередь, микросхемы, чипы. Но не только. Если мы говорим о производстве, то это может касаться даже таких простых вещей, как подшипники, просто на России трудно найти.

Как обходят? Разными способами. Есть просто чёрная контрабанда. Есть огромная серая история. Ряд стран, которые, например, не присоединились к санкциям Европейского Союза и Соединенных Штатов против России, могут закупать определенные товары двойного назначения или товары, в которых содержатся интересующие российского ВПК элементы. И потом уже, через отдельные фирмы, в большинстве своем не в рамках государственной политики, эти вещи попадают на российский рынок. Формально даже заказчиком выступают неофициальные, негосударственные структуры, но все понимаем, для чего это используется. То есть, есть необходимость усиливать санкционную политику и санкционное давление, чтобы в результате стиральные машины, утюги или телевизоры не использовали для того, чтобы их потрошить, вынимать оттуда чипы и микросхемы, чтобы убивать украинцев российскими ракетами.

Я с уважением отношусь к мужественному иранскому народу, который сейчас активно борется за свои права в своей стране против своего правительства. Но Иран обеспечивает Россию огромным количеством этих дронов в обход санкций, ежедневно летящих в Украину. Вместе с этим у нас в Киеве полноценно функционирует посольство Исламской республики Иран. Чем там занимается, я не знаю. Но там, в центре можно просто наводить, корректировщику удобно сидеть. Это я моделирую ситуацию и надеюсь, что такого не делается. Но как вы лично относитесь к посольству Исламской Республики Иран буквально в 100 метрах от Администрации президента Украины ?

Я думаю, что у нас есть согласно Конституции, институции, лица, отвечающие за внешнюю политику и безусловно этот вопрос изучается. Если говорить в целом, то да – военное сотрудничество двух режимов продолжается. Она могла быть и хуже, в конце концов мы пока не увидели тех же баллистических иранских ракет и - это результат работы. То есть это не просто так же по себе происходит, но шахеды продолжают лететь. То есть есть над чем работать.

Давайте об оружии поговорим: какое оружие, что можно сказать, сейчас поставляется нашими западными партнерами, союзниками, какое оружие в процессе передачи, и чтобы нам хотелось в идеале?

Ну, я здесь детализировать это не буду и это неправильно было бы, ведь есть Министерство обороны, Генеральный штаб, Офис президента, осуществляющий достаточную коммуникацию по этим темам. То, что можно показывать – все показывают в онлайн режиме с привлечением украинских средств массовой информации и пользуются спросом обычно западные СМИ. Иностранные СМИ часто хотят – «покажите нам западное оружие, как оно работает, как оно эффективно. Иногда показывают и танки, и средства противовоздушной обороны, и многое другое.

Ну вот последние заявления от крупнейшего немецкого концерна оружия входящего Rheinmetall сдается в тройку крупнейших производителей оружия в мире, а также от турецкой компании Bayraktar. Ну и немцы вообще сказали, что они уже через 12 недель в Украине начнут производство бронетехники, а также ремонт. Турки заявили, что также приступают к производству своего предприятия. Мне кажется, это прекрасная новость о которой нужно, а возможно, и не нужно рассказывать. Но он дает определенный стимул, что завтра и послезавтра нас с оружием будут поддерживать. Вот ваша личная оценка: насколько это важная информация на фоне Вильнюсского саммита?

Чрезвычайно важна и с точки зрения политического сигнала и с точки зрения сигнала безопасности. То есть это – Новый мир. Заявление о том, что, несмотря на полномасштабную войну, которая продолжается, несмотря на ракетные удары, наши партнеры и бизнес (ибо речь идет не только о государственных проектах, программах), уже видят, что украинское небо достаточно защищено для того, чтобы развивать производство и работать в этом направлении. Ну, когда мы говорим о производстве – это не значит, что будет поставлен огромный завод, как цель для российских ракет. Это современнее, сложнее и децентрализованнее, но сам факт подобных заявлений чрезвычайно положительный. Ну и в принципе является очередной оплеухой по лицу российской диктатуры.

Ну и давайте шире об украинском контрнаступлении. Удачи и вызовы этого контрнаступления? Почему такая разная оценка? Почему, возможно, большое украинское контрнаступление происходит не так, как кто-то ожидал? Вероятно, это очень сложное дело, особенно учитывая позицию Украины, что нужно сохранить жизнь каждого украинского воина и каждая жизнь ценнее, чем любая освобожденная территория. Но в западных СМИ, возможно псевдо-западных СМИ очень много информации о том, что, мол, "измена, все пропало, украинцы не могут отвоевать и давайте будем сворачивать поддержку с оружием и финансами, поскольку нужно садиться за стол переговоров. Почему, возможно, мы проигрываем коммуникационно в этом, ваша оценка и успех с нашими западными партнерами?

Конечно, Россия сохраняет потенциал работы и влияния информационного, агентурного влияния за границей РФ. И из последних сил, последние консервы лопаются, когда нужно сообщить что-то вроде того, что вы упомянули: что не нужно поддерживать Украину, нужно немедленно прекратить поставки, остановиться там, где они есть, оставить рашистам все, что они украли и так далее. Украинское наступление продолжается непосредственно на поле боя, а также в дипломатической, информационно-экономической и многих других сферах. Это комплексные вопросы и результаты мы видим. Я думаю, что календарь – это не та вещь, когда мы должны давать приглашение Путину, условно освобождение какого-то крупного украинского города. Это все будет определенно. Просто, возможно, кто-то в мире думает, что это такая короткая сказка, где вот сначала дракон напал, а потом все быстро отбились и все хорошо. Нет, это не так.

Сериал Netflix, все сидят и ждут развития событий. Однажды слишком на одном эпизоде все зациклилось, по мнению обывателя…

Это действительно сложные события, связанные с потерей жизни наших защитников и в условиях, когда ни на одном из направлений, как по науке, Украина не имеет необходимого преимущества в силах и средствах. В условиях, когда вопросы с авиацией до сих пор обсуждаются. То, что мы делаем и то, что украинское военно-политическое руководство планирует, как украинские силы безопасности и обороны продвигаются – это хорошие результаты. В условиях, когда мы наступаем, но количество уничтоженных рашистов в разы больше, это хорошие результаты. И то, что мы ежедневно слышим об уничтоженных силах и средствах, в том числе, и уничтоженных артскладах, артустановках, бронетехнике – это конечно, все то, что позволит завтра быстрее продвигаться. А комментарии – это очень хорошо, интересно. Я убежден, что сидя в какой-нибудь далекой теплой стране, находясь далеко от России и российского вторжения, можно комментировать много разных вещей по-разному.

В заключение хотел спросить, что для вас лично станет полноценной украинской победой?

Есть простые вещи, которые озвучены. Мне они кажутся вполне логичными – выход на международно-признанные границы 91-го года, наказание военных преступников и возмещение всех убытков.

Ну еще постскриптум, один вопрос. Вы упомянули о взрывающихся путинских консервах. Сегодня еще много консервов и кротов сидят в украинской власти?

У нас есть структуры, отвечающие за контрразведывательную работу. Я думаю, что они точно знают полный список, где, кто находится, какого товара, какая консерва и какого вида. Но в целом, учитывая, что мы с вами проговорили настроения украинского общества, очень долгий период консервов было удобно, легко и безопасно. Сегодня это не так, потому что украинское общество отвергает что угодно, что еще связано и ассоциируется с работой на рашистов и оккупантов. Если какая-нибудь такая консерва неосторожно проявляет себя, то ее сразу начинают народными методами привлекать к ответственности. Наверное, это эффективно и работает. Если кому-то в голову и спадет такое глупое мнение то он будет просто бояться это сделать.