Предоставить Украине ATACMS: конгрессмены обеих партий обратились в Байдену
Представители Конгресса США призывают президента Джо Байдена отправить в Украину ракеты большего радиуса действия - ATACMS
Об этом говорится в письме представителей Хельсинкской комиссии, адресованном президенту США, пишет Foreign Policy.
Лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS). Она может быть выпущена из реактивных систем залпового огня, предоставленных Украине раньше.
"Теперь, когда принято решение отправить F-16, пора взять на себя обязательства до полной победе Украины и доставить все необходимые инструменты", - отметили конгрессмены Джо Уилсон и Стив Коэн в письме, которое также было подписано членом комиссии Викторией Спартц.
В письме добавили, что почти каждая военная система, запрашиваемая Украиной, была поставлена после существенного давления. Они призвали Белый дом не ждать новой кампании давления, чтобы предоставить ATACMS.
А сенатор США Линдси Грэм заявил о необходимости как можно скорее предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS и кассетные боеприпасы.
"Чем быстрее будут предоставлены дальнобойные ракеты ATACMS и кассетные боеприпасы, тем больше территорий вы сможете вернуть и меньше жизней будет потеряно", - заявил Грэм.
Он подчеркнул, что передача ATACMS и кассетных боеприпасов "повысит вероятность успеха на фронте, спасет жизнь украинцев и ускорит выведение российских войск с украинской территории".
"Дайте украинцам, что им нужно - они выиграют. Если они победят, то и мы тоже", - подчеркнул сенатор.
- Напомним, что Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.
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