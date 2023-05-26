Об этом говорится в письме представителей Хельсинкской комиссии, адресованном президенту США, пишет Foreign Policy.

Лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS). Она может быть выпущена из реактивных систем залпового огня, предоставленных Украине раньше.

"Теперь, когда принято решение отправить F-16, пора взять на себя обязательства до полной победе Украины и доставить все необходимые инструменты", - отметили конгрессмены Джо Уилсон и Стив Коэн в письме, которое также было подписано членом комиссии Викторией Спартц.

В письме добавили, что почти каждая военная система, запрашиваемая Украиной, была поставлена после существенного давления. Они призвали Белый дом не ждать новой кампании давления, чтобы предоставить ATACMS.

А сенатор США Линдси Грэм заявил о необходимости как можно скорее предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS и кассетные боеприпасы.

"Чем быстрее будут предоставлены дальнобойные ракеты ATACMS и кассетные боеприпасы, тем больше территорий вы сможете вернуть и меньше жизней будет потеряно", - заявил Грэм.

Он подчеркнул, что передача ATACMS и кассетных боеприпасов "повысит вероятность успеха на фронте, спасет жизнь украинцев и ускорит выведение российских войск с украинской территории".

"Дайте украинцам, что им нужно - они выиграют. Если они победят, то и мы тоже", - подчеркнул сенатор.