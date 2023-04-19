Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

В среду, 19 апреля, администрация президента США Джо Байдена объявит о дополнительной помощи Украине в области безопасности, включая боеприпасы.

Это будет 36 пакет пособий на фоне непрерывной войны России.

"Пакет будет включать больше боеприпасов для предоставленных США ракетных систем HIMARS и противоброневых систем, а также дополнительных артиллерийских снарядов. Соединенные Штаты будут продолжать работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы помочь Украине защитить себя, защитить свою демократию и защитить свой народ", - сказала Жан- Пьер.

Помощь является "частью наших постоянных усилий, направленных на то, чтобы помочь Украине защититься от жестокого вторжения РФ".

Стоимость помощи сейчас не уточняется.