Ракеты для HIMARS и дополнительные боеприпасы: США готовят новый пакет помощи Украине
Соединенные Штаты Америки подготовили очередной пакет военной помощи Украине, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии
Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
В среду, 19 апреля, администрация президента США Джо Байдена объявит о дополнительной помощи Украине в области безопасности, включая боеприпасы.
Это будет 36 пакет пособий на фоне непрерывной войны России.
"Пакет будет включать больше боеприпасов для предоставленных США ракетных систем HIMARS и противоброневых систем, а также дополнительных артиллерийских снарядов. Соединенные Штаты будут продолжать работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы помочь Украине защитить себя, защитить свою демократию и защитить свой народ", - сказала Жан- Пьер.
Помощь является "частью наших постоянных усилий, направленных на то, чтобы помочь Украине защититься от жестокого вторжения РФ".
Стоимость помощи сейчас не уточняется.
- 10 апреля Германия отправила в Украину очередной пакет военной помощи, в который вошли грузовики, разведывательные дроны и боеприпасы.
- Официальный Берн готов выделить Киеву пакет финансовой поддержки в размере $1,7 млрд из-за вооруженной агрессии РФ. В МИДе подчеркнули намерение долгосрочной помощи Украине.
- Министр обороны Алексей Резников заявил 19 апреля, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.47
Покупка 37.47Продажа 38.24
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное