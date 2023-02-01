Об этом сообщили в Кабмине.

Согласно решению правительства, Андрея Лордкипанидзе уволили с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Кроме того, Кабмин признал утратившим силу распоряжение о временном возложении на Андрея Лордкипанидзе исполнения обязанностей главы Госпродпотребслужбы.

Другим решением Кабмин назначил временной исполняющей обязанности председателя Госпродпотребслужбы Шевченко Ольгу Петровну (замглавы Госпродпотребслужбы).

Как отмечено на сайте Госпродпотребслужбы, Ольга Петровна Шевченко является госслужащей 2 ранга.

В 2011 году окончила Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины по специальности "ветеринарная медицина", получила квалификацию врача ветеринарной медицины.

С марта 2011 по октябрь 2011 года была младшей научной сотрудницей Нацуниверситета биоресурсов и природопользования Украины, а до октября 2012 года - аспиранткой очной формы обучения этого же университета.

С октября 2012-го по февраль 2015-го работала главным специалистом – врачом ветмедицины отдела международного сотрудничества управления госинспекции Департамента ветеринарной медицины Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины. До апреля 2016 г. была начальником этого отдела.

В 2016-2019 годах занимала должность начальника управления международного сотрудничества Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, а в феврале 2019 года была назначена заместителем председателя службы.

Сегодня, 1 февраля, Кабмин уволил руководство Государственной таможни. И назначил временным исполняющим обязанности главы Гостаможслужбы Украины Сергея Звягинцева

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