Рада предварительно поддержала законопроект "о тысяче Зеленского" для полностью вакцинированных

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Проект закона "О внесении изменений в приложения № 1 и № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" (о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2) поддержали 285 народных депутатов.



"Восстановление работы субъектов хозяйствования в период ослабления карантинных мероприятий и выхода из карантина требует поддержки и принятия соответствующих мер реагирования со стороны государства с целью стимулирования и улучшения условий деятельности таких субъектов, а также поощрения субъектов хозяйствования и наемных работников вакцинации" против коронавирусной болезни (COVID-19)", - говорится в пояснительной записке.



Целью законопроекта является обеспечение социальной поддержки застрахованных лиц на фоне внедрения в регионах ограничительных противоэпидемических мер, а также государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.



На программу поощрений для вакцинированных граждан и отраслей бизнеса, наиболее пострадавших от пандемии, правительство планирует выделить в общей сложности 6 млрд грн - 3 млрд до конца года и еще 3 в начале 2022 года.



Согласно задумке авторов законопроекта, каждый полностью вакцинированный украинец получит по 1 тыс. грн.



Деньги предполагается предоставлять в виде абонементов на пользование услугами учреждений культуры, спорта и т.д.

Напомним, 15 ноября президент Зеленский анонсировал программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, согласно которой вакцинированные украинцы, которые привились двумя дозами вакцины против COVID-19, смогут получить по 1 тыс. грн.