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Главная война с Россией Позитивная динамика по отсечению Изюмской группировки врага продолжается, но он попытается собрать силы на возвращение утраченных позиций на Харьковщине, - Згурец
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Позитивная динамика по отсечению Изюмской группировки врага продолжается, но он попытается собрать силы на возвращение утраченных позиций на Харьковщине, - Згурец

9 сентября, 2022 пятница
13:49
война с Россией

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что прорыв ВСУ в Харьковской области для противника оказался скорее неожиданным, потому что он ожидал атаки украинской армии с другой стороны Балаклеи. Украинские силы создали угрозу для одного из источников питания российской группировки вокруг Изюма

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Украинская армия реализует контрнаступления по многим направлениям, в частности Юг, где динамика достаточно положительная и одновременно сложная, и Харьковщина, где украинские силы в течение нескольких дней обеспечили прорыв почти на 50 км. Об этом сказал заместитель начальника оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, что мы освободили около 20 населенных пунктов. Этот прорыв для россиян оказался скорее неожиданным, так как они ожидали атаку украинской армии с другой стороны Балаклеи, что и обеспечило нам движение в направлении Купянск и к пересечению трассы Волчанск – Купянск, которая является одной из источников питания российской группировки вокруг Изюма", – объяснил военный аналитик.

Сергей Згурец отметил, что действия на Харьковском, Балаклейском и Изюмском направлениях чрезвычайно важны и сейчас нам следует ожидать попыток россиян вернуть утраченные ими позиции.

"Однако сводки Генштаба утром показывают, что никаких положительных изменений для агрессора не происходит. Россияне пытаются убегать, переодеваться в гражданскую одежду, чтобы избежать плена или смерти. Думаю, что положительная динамика по отсечению изюмской группировки продолжается, хотя враг попытается собрать силы где-нибудь под границей" и те резервные БТГ (батальонно-тактические группы – ред.), которые стоят на территории РФ, чтобы бросить их над отражением отвоеванных нами позиций", – прокомментировал Згурец.

Военный эксперт отметил, что теперь за счет артиллерии и авиации мы сможем прорядить российские возможности и это станет основой дальнейших действий наземных сил, если мы будем двигаться к границе. Но скорее мы будем двигаться в направлении полного перерезания логистических путей противника, продолжать это вклинение в российскую оборону и расширять плацдарм.

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