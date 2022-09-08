Об этом сообщают в официальном Telegram Владимире Зеленском.

"Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом! Спасибо! Горжусь! Берегите себя! К победе! Слава Украине!", - прокомментировал президент видео поднятие флага над Балаклеей.

7 сентября Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, что может переломить ход войны в Украине, и подтвердил ракетные удары ВСУ по авиабазам в Крыму.

8 сентября в Рамштайне глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли назвал наступление ВСУ на Херсон "тщательно продуманным и эффективным".

Согласно вечернему сведению Генштаба ВСУ, 8 сентября авиация ВСУ совершила более 12 ударов, поразив 2 взводных опорных пункта, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 ЗРК врага, а ПВО уничтожили 2 БпЛА.