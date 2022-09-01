Повреждены полсотни частных домов: оккупанты обстреляли одну из общин Днепропетровщины
В результате обстрелов врагом Днепропетровщины, в Красногригоровской ТГ повреждено около полусотни домов и десятки других объектов гражданской инфраструктуры
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"В течение дня враг неоднократно избивал по Никопольскому району. Под обстрелами были Никопольская, Марганецкая, Мировская, Красногригорьевская общины. По уточненным данным, в результате действий оккупационных войск российской федерации, в Красногригоровской ТГ сегодня повреждены полсотни частных домов, более трех объектов, среди которых – магазины, лицей, поселковый совет, амбулатория. Также газопроводы и линия электропередач. По другим районам области – день был спокойным. Ситуация на границах Днепропетровщины сейчас под полным контролем наших военных", - написал Лукашук.
- Напомним, в Никопольском районе россияне из "градов" обстреляли дома, лицей, поселковый совет и ранили человека
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