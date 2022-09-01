Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

В ночь на 1 сентября и ранцы россияне били по Никопольскому и Криворожскому районам. В Никопольском обстреляли четыре общины. По Никополю и Красногригорьевской общине открывали огонь из "градов".

Также оккупанты обстреляли центр Красногригорьевки. По предварительной информации, ранен один человек - 70-летний мужчина, который был госпитализирован в тяжелом состоянии. Россияне повредили 12 домов, лицей, поссовет и линию электропередачи.

В Никополе разрушений и пострадавших нет.

Кроме того, захватчики избивали из тяжелой артиллерии по Мировской и Марганецкой общинам. Люди не пострадали, но есть разрушения.

"В Марганецком обществе выведена из строя линия электропередачи, 3 тыс. семей остались без света. Половину из них электричества уже подключили. Работы продолжаются", - отметил Валентин Резниченко.

В Криворожском районе под вражеским огнем в очередной раз оказалась Зеленодольская община. Россияне повредили хозяйственные помещения. Люди не пострадали.

Ночью 1 сентября в Зеленодольской общине Криворожья раздавались взрывы. Россияне обстреляли из артиллерии хозяйственные постройки, люди не пострадали.

Дмитрий Бычков, и.о. главы Никопольского районного совета, сообщил, что ситуация в районе сложная, обстрелы продолжаются. Утром объявили воздушную тревогу, есть угроза новых обстрелов

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