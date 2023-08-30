Наша стратегическая цель – превратить Украину в сильную европейскую страну с мощной промышленностью, развитым малым и средним бизнесом, с экономикой, которая генерирует значительную часть добавленной стоимости и привлекает трудовые ресурсы и финансовый капитал.

Однако война и связанные с ней экономические проблемы создают существенные препятствия для достижения поставленной цели – в стране существенно сократилась экономическая активность, повысились риски макроэкономической стабильности.

Две главные проблемы нынешней экономики страны:

Низкая производительность в экономике. В результате войны страна в значительной степени потеряла свой производственный потенциал, потеряны миллионы рабочих мест, усложнились логистические маршруты для бизнеса, повысилась себестоимость, наблюдается дефицит трудовых ресурсов из-за их оттока на нужды фронта и миграции за границу. В результате, производство реального ВВП сократилось на 30% по сравнению с довоенным уровнем, расширился отрицательный разрыв между потенциальным и фактическим ВВП. Высокие опасности для валютной стабильности экономики. Платежный баланс страны сводится к существенному дефициту, который покрывается только благодаря нерыночной международной помощи. Без учета международной помощи дефицит составляет 13 млрд долларов за I полугодие 2023 г., а всего с начала войны – почти 50 млрд. долл. Основная причина дефицита – отрицательное торговое сальдо, которое в I полугодии текущего года достигло 17 млрд долл. Импорт по сравнению с довоенным периодом увеличился на 22%, тогда как экспорт сократился на 25%. Импортозависимость экономики превышает 50% ВВП.

Обе проблемы взаимосвязаны: падение производительности реального сектора снижает предложение товаров собственного производства на внутреннем рынке, что повышает потребности экономики в импорте и приводит к валютным рискам.

Поэтому в нынешних условиях нет другой альтернативы, чем возрождать национальный производственный потенциал, стимулировать инвестиции в создание рабочих мест.

Война генерирует риски, которые невозможно компенсировать рыночными стимулами. Нет такой рыночной рентабельности, что могла бы заинтересовать бизнес инвестировать средства в производство, что может быть разрушено войной. Без государственных стимулов трудовые, производственные и финансовые ресурсы постепенно будут покидать экономическую территорию воюющей страны.

Все мы должны понимать, что довоенные пропорции развития и размещения производительных сил нарушены и в отдельных случаях – восстановлению не подлежат. Должна быть определена новая Стратегия пространственного развития государства, которая учитывала бы новые территориальные расклады по рынку труда, природных ресурсов, других составляющих производительных сил. Новая Стратегия развития - это Стратегия формирования мощных экономических кластеров (инновационно-промышленных, аграрных, рекреационных и т.п.), сбалансированно укрепляющих регионы и выстраивающих целостную систему экономических связей страны. Сильные регионы – сильный Центр.

Стратегия экономического развития

Стратегия экономического развития – это стратегия продуктивного перераспределения имеющихся в стране ресурсов и международной помощи в целях восстановления и наращивания производственного потенциала страны, создания рабочих мест. Тактика действий должна включать в себя набор соответствующих инструментов различных направлений экономической политики для того, чтобы сделать этот процесс перераспределения максимально эффективным.

Что может быть положено в основу такой стратегии?

- повышение перераспределительной роли государства, усиление аккумуляции внутренних ресурсов экономики через механизм государственных финансов для их алокации на приоритетных направлениях. Точечная поддержка бизнес-активности, сбалансирование общего уровня налогообложения;

- устранение противоречий между разными направлениями экономической политики в процессе достижения единой цели экономического восстановления. Монетарная, фискальная, структурная политики должны быть максимально синхронизированы;

- удешевление стоимости ссудного ресурса в экономике. Стоимость кредитного ресурса должна быть адекватно сопоставима с ожидаемой рентабельностью будущих бизнес-проектов;

- агрессивная политика привлечения инвестиций. Компенсации от государства для критериальных инвесторов в счет будущих налоговых платежей. Новые адекватно оплачиваемые рабочие места – основа внутреннего спроса;

- приоритетность поддержки инвестиций в производство продукции с высокой долей добавленной стоимости, в локализацию производственного процесса и проекты импортозамещения. Такие производства усиливают мультипликационный эффект от инвестиций и снижают риски валютной нестабильности в долгосрочной перспективе;

- развитие и планирование территорий с учетом имеющихся природных и трудовых ресурсов в регионах. Повышение контроля за использованием средств местными органами в целях экономического восстановления;

- расширение доступа украинских производителей к внешним торговым рынкам. Льготный доступ к мощным рынкам развитых стран позволит усилить привлекательность инвестиций украинским предприятиям. Режим беспошлинной торговли с ЕС заканчивается в июне 2024 г. и требует обновления и расширения;

- запуск государственной системы гарантирования страхования инвестиций от военных рисков, включающей финансирование от международных доноров и перестрахование от глобальных страховых компаний;

- инвестиции в образование, подготовку и переподготовку кадров. Нужно программировать предстоящую смену поколений в соответствии с инвестиционными приоритетами страны. Многим ветеранам войны понадобится переквалификация, чтобы найти работу. Стране требуются профессиональные кадры с лидерскими качествами на ключевых должностях государственного управления;

– объективная коммуникация прогресса в реформах для международных партнеров. Успехи Украины в реализации реформ часто недооцениваются на международной арене. Украина уже провела ряд рыночных реформ, однако новые институты нуждаются в новых квалифицированных кадрах, чему мешает война. Украине требуется объективный имидж страны-реформатора для широкого привлечения иностранного капитала.

Государственные ресурсы ограничены, что повышает актуальность точечной политики для их использования на приоритетных направлениях восстановления. Международная помощь способна в значительной степени компенсировать финансовые потребности страны в восстановлении, однако ее поступления нерыночные и зависят от доброй воли наших партнеров. Также весомый ресурс для финансирования восстановления сохраняет национальная банковская система, однако высокая стоимость кредитных средств делает невозможным их широкое использование в инвестиционном процессе.

Политика целенаправленного создания рабочих мест

Проведение политики целенаправленного создания рабочих мест критически важно для сохранения трудового потенциала нации и доходов граждан. В экономической практике часто акцентируется внимание на борьбе с инфляцией для сохранения доходов граждан. Однако это не так в условиях кардинальных структурных шоков. Отсутствие адекватно оплачиваемого рабочего места бьет по кошелькам граждан гораздо ощутимее, чем рост цен в магазинах. Поэтому проблема безработицы более первична и фундаментальна, чем проблема инфляции в сложившихся условиях.

Из опыта послевоенного восстановления Боснии и Герцеговины известно, что игнорирование проблемы целенаправленного создания рабочих мест приводит к долгосрочной стагнации производственной активности, возникновению хронической безработицы. В этой стране уровень безработицы в 30-40% рабочей силы сохранялся десятилетиями после окончания войны и до сих пор остается одним из самых высоких в Европе (17% в 2023 г.).

Украина не должна превратиться в поставщика трудовых ресурсов другим странам или в сплошной торговый рынок импортных товаров.

Отсутствие адекватной политики развития в свое время помешало Украине восстановиться в межвоенный период 2016-2019 годов. Тогда проводилась очень жесткая фискальная и монетарная политика (с процентными ставками более 10% годовых в реальном измерении и консолидацией государственных расходов). В результате уровень инвестирования упал до рекордно низких показателей, активизировалась трудовая миграция за границу, началась "деиндустриализация". Страна увеличила свое отставание от стран – географических соседей. Не стоит повторять те же ошибки в условиях военной экономики.

У государства есть широкий арсенал инструментов политики, способных стимулировать создание новых рабочих мест и генерирование мультипликативного эффекта в экономике:

- специальные экономические зоны или режимы налогообложения для специфических видов деятельности или регионов;

- гранты для стартапов и инноваций;

- гарантирование рисков;

- налоговые субсидии на величину инвестиционных расходов;

- налоговые преференции инвестиционного импорта;

- государственные инвестиции в новые рабочие места в приоритетных видах деятельности;

- государственно-частное партнерство, прежде всего в сфере инфраструктуры;

- государственные гарантии по кредитам и компенсация кредитных процентных ставок;

- государственный заказ на закупку товаров и услуг;

- национализация системно важного бизнеса, которому грозит банкротство;

- стимулирование импортозамещения и локализации производства;

- стимулирование конверсии производства;

- решение проблемных вопросов логистики и транспортной инфраструктуры;

- решение проблемных вопросов энергоснабжения.

Особое внимание следует обратить на налоговые стимулы. Украине требуется сбалансирование общего уровня налогообложения, стандартизация системы ставок налогообложения с учетом существующих практик в ЕС, точечная поддержка инвестиций в приоритетные сферы.

Восстановление и модернизация промышленных объектов является важным приоритетом национальной экономической политики. Крупные промышленные предприятия не только предлагают значительное количество рабочих мест, но и генерируют спрос на сопутствующие услуги, питающие предпринимательскую инициативу малого бизнеса на сопредельных территориях.

Развитие ВПК и технологий двойного назначения должно являться одним из приоритетов промышленной политики. Военная помощь партнеров не будет продолжаться постоянно, Украине нужно иметь свои производственные мощности для большей независимости в обеспечении вооружением. Особо следует сосредоточиться на сфере ракетной техники и переносных ракетных комплексов, беспилотной авиации, производстве боеприпасов.

Активная промышленная политика обязана сопровождаться инновационной модернизацией производства. Исключительно рыночные стимулы не действуют в высокорисковых областях, тем более в условиях постоянной военной угрозы.

Интересный опыт эффективной государственной инновационной политики имеет Израиль, где с середины 80-х действует венчурная индустрия на основе сотрудничества армии и государства. Благодаря государственной программе "Йозма", израильские бизнесмены могут компенсировать до 50% средств на реализацию технологических инноваций. Ресурсы для таких инноваций привлекаются по всему миру. Израильская армия сыграла роль кузницы кадров для технологической сферы, а государство создало систему фондов венчурного финансирования инновационных стартапов.

Украина – страна, богатая природными ресурсами, на основе которых можно развивать кластеры глубокой переработки сырья. По данным НАН Украины, наиболее перспективными отраслями для этого являются:

- производство элементов ядерного топливного цикла путем переработки уранового и циркониевого сырья;

- титановое производство;

- литиевое производство;

- алюминиевое производство;

- черная металлургия;

- тяжелое энергомашиностроение;

- нефтехимический комплекс по производству органических и неорганических продуктов;

– фармацевтическая промышленность и производство медицинской техники.

Энергетическая безопасность украинской экономики является вопросом оборонного веса и должна решаться при активном участии государства. Актуальные направления здесь – увеличение добычи собственного углеродного сырья, строительство предприятий по переработке углеводородов, развитие логистической инфраструктуры поставок энергоносителей.

Вопрос развития транспортных коридоров всегда был актуальным вопросом для Украины. Война кардинально сменила транспортную карту национальной внешней торговли. Транспортная инфраструктура нуждается в перестройке с учетом потребностей обороны, потоков критического импорта и рынков реализации экспорта. Упрощение процедур прохождения погранично-таможенного контроля (в т.ч. благодаря взаимным межправительственным соглашениям, например между Украиной и Польшей) также можно отнести к мерам, способствующим увеличению товарно-транспортных операций.

Аграрный сектор Украины имеет значительный потенциал для развития , в первую очередь в части создания перерабатывающих мощностей для сельскохозяйственного сырья. Этот вопрос актуализировался после разрушения россией объектов портовой инфраструктуры и зернохранилищ. Перспективным инновационным направлением в аграрной сфере также есть сфера аграрной селекции и генетики.

Институциональная зрелость – важный компонент успешной рыночной экономики . Верховенство права, минимизация коррупции и сильная демократия расширяют возможности широкомасштабного привлечения частных внутренних и внешних инвестиций. Потому институциональные реформы в системе государственного управления следует продолжать. Однако следует понять, что их значимость в ослабленной войной экономике является вторичной по отношению к прямым государственным стимулам.

Меры по укреплению платежного баланса – важный компонент сохранения макроэкономической стабильности и устранение рисков валютного кризиса . Без поступления международной помощи валютные резервы страны были полностью исчерпаны еще в ноябре 2022 года. Основные причины ухудшения состояния платежного баланса: увеличение потребностей экономики в импорте, снижение производства экспортной продукции, ограничение морских торговых путей экспорта, сужение рынков сбыта, расходы беженцев за границей, закрытие внешних рынков капитала для украинских эмитентов, вложение средств банков в зарубежные долговые ценные бумаги и счета в иностранных банках

Меры по укреплению платежного баланса можно поделить на 2 категории: административные и структурные. Административные меры включают в себя усиление ограничений и контроля за движением капиталов, операциями с иностранной валютой, возвратом экспортной выручки, а также постоянную работу с партнерами по предоставлению Украине международной финансовой помощи. Структурные мероприятия включают в себя инструменты стимулирования процессов импортозамещения и локализации производства, а также государственные инициативы по развитию логистики и транспортных путей для экспорта. Такие меры позволяют усилить фундаментальную устойчивость экономики к валютным шокам и оказывают среднесрочный эффект.

Режим фиксированного обменного курса и валютные ограничения следует сохранять на период до восстановления рыночной балансировки спроса и предложения на иностранную валюту в стране . Фиксация обменного курса оказывает положительное влияние на предсказуемость бизнес-деятельности, способствует инвестиционному импорту, облегчает интеграционные процессы в ЕС. Заблаговременное возвращение к гибкому курсообразованию в условиях отсутствия стабильных рыночных поступлений валюты будет угрожать возникновением валютной паники. Режим фиксированного обменного курса совместим с независимой процентной политикой и режимом инфляционного таргетирования при сохранении определенных ограничений на движение капиталов.

Чего не нужно делать во время войны – так это чрезмерно сконцентрироваться на проблеме инфляции. При структурных изломах основной фактор инфляции – инфляция издержек. Как только исчерпывается действие этого фактора – инфляция стремительно угасает сама собой. Находящаяся в состоянии подавленного спроса экономика не способна генерировать инфляционные спирали. Свидетельства погасания инфляции сейчас наблюдаются повсеместно в странах мира. Поэтому применение чрезмерно жестких параметров монетарной политики (в частности, условий положительной реальной доходности гривневых активов) малоэффективно. В Украине инфляция снизилась до 11,2% в годовом исчислении, тогда как прошлогодние прогнозы НБУ предусматривали инфляцию в 25%.

Известный экономист, нобелевский лауреат Т. Сарджент, еще в 1981 году доказал, что повышение процентных ставок в условиях падения реального ВВП не дает антиинфляционный эффект, если при этом баланс государственного бюджета сохраняется дефицитным. Вывод экономиста в том, что при дефицитном государственном бюджете повышение процентных ставок может дать антиинфляционный эффект только тогда, когда темпы реального ВВП будут превышать уровень реальных процентных ставок.

Сохранение условий положительных реальных процентных ставок может создать проблемы для экономического восстановления и долговой устойчивости государственных финансов . Если ожидаемая инвестиционная рентабельность бизнес-проектов будет ниже стоимости ссудного капитала, то активного привлечения кредитных ресурсов банков на цели восстановления не произойдет. Также и правительство не сможет активно поддерживать процесс экономического восстановления, если стоимость государственных займов будет превышать темпы роста ВВП, от которых зависят налоговые доходы.

Переоценены и эффекты жесткой процентной политики для усиления валютной стабильности . Банковская система Украины пока не способна обеспечивать эффективную монетарную трансмиссию для передачи импульсов ключевой ставки на финансовые рынки. Более того, как уже указывалось, основную часть дефицита платежного баланса Украины составляет отрицательное торговое сальдо. Для понижения дефицита торгового сальдо необходимо завлекать инвестиции в создание. Однако жесткие монетарные условия сдерживают поступление заемных средств и паевого капитала в инвестиционные проекты.

Итоги

Суммируя изложенное. Стратегия структурной перестройки экономики Украины должна основываться на активной целенаправленной государственной политике создания рабочих мест.

Перераспределительную роль государства в экономике следует усиливать для обеспечения эффективной концентрации нужных ресурсов на приоритетных направлениях.

Запуск новых производств позволит эффективно замыкать денежную массу в новой добавленной стоимости и генерировать сопутствующие налоговые поступления, что особенно важно при высоком фискальном дефиците и увеличении эмиссионных средств в экономике.

Для поддержания обновления важно запустить процесс банковского кредитования экономики. Снижение базовой стоимости ссудного ресурса и специальные программы поддержки кредитования будут способствовать улучшению финансового посредничества, так и восстановлению работы монетарной трансмиссии.

Весомым ресурсом восстановления является международная поддержка. Ожидается, что ее предоставление будет происходить как в виде прямой финансовой помощи, так и в виде льготного доступа к товарным рынкам стран-партнеров. Интеграция Украины в ЕС и продление структурных реформ будут способствовать поступлению частного иностранного капитала в страну.

Повышение производительного обращения денег в экономике и увеличение конкурентоспособных производств позволит избежать рисков валютного кризиса или инфляционных спиралей.

Создание рабочих мест также будет стимулом для возвращения в Украину людей, вынужденных покинуть Украину в результате боевых действий. Уволенные в запас военнослужащие будут нуждаться в приличном трудоустройстве. Государственные программы переквалификации будут помогать обратной интеграции воинов в мирную и продуктивную жизнь в тылу. Поэтому адекватно оплачиваемые рабочие места будут не только сохранять трудовой потенциал нации, но и защищать общество от социального напряжения.

Специально для Еспресо .

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.