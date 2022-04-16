Посольство Италии возобновляет свою работу в Киеве.
Италия возвращает своего посла из Львова в столицу Украины
Об этом сообщил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо.
"Посол только что прибыл в Киев и возобновил работу посольства, которое полностью заработает с понедельника. Это символ Италии, которая не теряет времени, не перестает верить в дипломатию и упорно стремится к миру. Искренне благодарим от имени правительства Италии!", - написал министр.
- Отметим, что в ближайшие дни в Киев должен возвратиться посол Франции.
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