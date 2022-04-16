Посольство Италии возобновляет свою работу в Киеве.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо.



"Посол только что прибыл в Киев и возобновил работу посольства, которое полностью заработает с понедельника. Это символ Италии, которая не теряет времени, не перестает верить в дипломатию и упорно стремится к миру. Искренне благодарим от имени правительства Италии!", - написал министр.

Отметим, что в ближайшие дни в Киев должен возвратиться посол Франции.