Франция возвращает своего посла в Киев, - Дмитрий Кулеба
Франция в ближайшее время вернет своего посла из Львова в Киев
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Общался со своим французским коллегой. Благодарен Франции за поддержку нефтяного эмбарго против России на уровне ЕС. Украина уверена, что этот шаг нужно сделать как можно скорее. Я очень ценю решение Франции вернуть своего посла в Киев", - написал Кулеба.
14 апреля Франция объявила, что ее посольство в Украине "очень скоро" вернется из Львова в столицу Киева.
"Эта передислокация состоится очень скоро и позволит Франции еще больше углубить свою поддержку Украины во всех областях, чтобы противостоять войне, начатой Россией 24 февраля", - говорится в заявлении французского МИД.
- Добавим, что несколько стран уже вернули своих послов в Киев. В частности, посольство Чехии в Украине возвращается в Киев и возобновляет свою работу.
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