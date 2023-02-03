После запрета на выезд госслужащим из Украины не выпустили двух человек, - пограничники
С момента запрета на выезд должностным лицам из Украины не выпустили двух человек, попадающих под эти ограничения
Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает РБК-Украина.
"Я не могу сказать, были ли это женщины, или мужчины и какую должность они занимали. То ли это были топ-чиновники, то ли они были забронированы за органами государственной власти... Пограничниками за время действия новых правил пересечения границы, в частности госслужащими, через границу не было пропущено два человека из перечня тех лиц, которые определил Кабинет министров Украины", - рассказал Демченко.
- Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что СНБО принял решение о запрете на выезд должностных лиц за границу по негосударственным причинам.
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