После запрета на выезд госслужащим из Украины не выпустили двух человек, - пограничники

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает РБК-Украина.

"Я не могу сказать, были ли это женщины, или мужчины и какую должность они занимали. То ли это были топ-чиновники, то ли они были забронированы за органами государственной власти... Пограничниками за время действия новых правил пересечения границы, в частности госслужащими, через границу не было пропущено два человека из перечня тех лиц, которые определил Кабинет министров Украины", - рассказал Демченко.