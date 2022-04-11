После обучения в Соединенных Штатах в Украину возвращаются военные ВСУ, - министр обороны США

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.



"Сегодня утром с удовольствием пообщался с украинскими военными, которые учатся в США, которые сегодня возвращаются домой в Украину. Их храбрость и мастерство поражают. Я дал понять, что США будут продолжать оказывать им необходимую помощь", - написал Ллойд Остин.

Группа украинских военных, которая с осени прошлого года находится в США на военном обучении, прошла подготовку по применению боевых беспилотников-камикадзе Switchblade