После обучения в Соединенных Штатах в Украину возвращаются военные ВСУ, - министр обороны США
Украинские военные возвращаются домой после учебы в США
Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
"Сегодня утром с удовольствием пообщался с украинскими военными, которые учатся в США, которые сегодня возвращаются домой в Украину. Их храбрость и мастерство поражают. Я дал понять, что США будут продолжать оказывать им необходимую помощь", - написал Ллойд Остин.
- Группа украинских военных, которая с осени прошлого года находится в США на военном обучении, прошла подготовку по применению боевых беспилотников-камикадзе Switchblade
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