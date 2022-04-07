Военные ВСУ прошли обучение в США по применению дронов-камикадзе Switchblade, – Пентагон

Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона Джон Кирби.



Группа украинцев прошла обучение в США по применению дронов-камикадзе Switchblade, предназначенных для уничтожения бронетехники и танков.



"Мы воспользовались возможностью, пока они до сих пор остаются в стране, чтобы провести с ними несколько дней учений по применению Switchblade. В скором времени украинцы вернутся домой, где будут передавать знания и навыки своим коллегам", – рассказал представитель Минобороны США.



Джон Кирби добавил, что украинские силы полностью адаптируются и приспосабливаются в режиме реального времени к усилиям России по активизации своей деятельности на востоке Украины.

Отметим, что новый пакет оборонной помощи США в Украине включает так называемые "дроны-камикадзе" Switchblades и ракеты "земля-воздух"

Министерство обороны США считает , что "невозможно" знать, как долго продлится война в Украине, если ее не закончить дипломатским путем, но Украина "обычно" может выиграть ее.