Военные ВСУ прошли обучение в США по применению дронов-камикадзе Switchblade, – Пентагон
Группа украинских военных, которая с осени прошлого года находится в США на военном обучении, прошла подготовку по применению боевых беспилотников-камикадзе Switchblade
Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона Джон Кирби.
Группа украинцев прошла обучение в США по применению дронов-камикадзе Switchblade, предназначенных для уничтожения бронетехники и танков.
"Мы воспользовались возможностью, пока они до сих пор остаются в стране, чтобы провести с ними несколько дней учений по применению Switchblade. В скором времени украинцы вернутся домой, где будут передавать знания и навыки своим коллегам", – рассказал представитель Минобороны США.
Джон Кирби добавил, что украинские силы полностью адаптируются и приспосабливаются в режиме реального времени к усилиям России по активизации своей деятельности на востоке Украины.
- Отметим, что новый пакет оборонной помощи США в Украине включает так называемые "дроны-камикадзе" Switchblades и ракеты "земля-воздух"
- Министерство обороны США считает , что "невозможно" знать, как долго продлится война в Украине, если ее не закончить дипломатским путем, но Украина "обычно" может выиграть ее.
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