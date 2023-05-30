Порошенко везет на фронт грузовик Foden, который поднимает 18 тонн, – будет таскать снаряды и бронетехнику
Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" подготовил очередную партию техники для фронта. Это и грузовики DAF, и автомастерские, и бани, и мобильный шиномонтаж, а также центр управления БПЛА Poseidon
"Автомастерские очень ждут в бригадах наступления. Для того чтобы поломанная техника восстанавливалась в течение часов прямо на поле боя. Здесь три мастерские. Сзади прицепы – это банно-прачечные комплексы. Тентовые машины. Кунги для управления дронами. И шиномонтаж. Это – платформа для "зушки", чтобы сбивать "шахеды", – показал Порошенко.
Из этой техники выделяется настоящий великан – грузовой тягач Foden, оборудованный мультилифтом. "Чем больше нас обстреливают ракетами и "шахедами", тем больше размер нашей ярости. 18 тонн снарядов, способных уничтожать россиян, может перевозить этот великан", – говорит Порошенко.
Автомобиль способен в считанные минуты загрузить контейнер с боеприпасами или бронетехнику длиной до 7 метров и весом до 18 тонн — это любая колесная бронемашина, БТР или МТ-ЛБ. Если нужно эвакуировать с поля боя - две-три минуты, чтобы затянуть машину на платформу, несколько минут на фиксацию, а затем полторы минуты - и эвакуация, объясняют волонтеры.
Порошенко в шутку называет автомобиль "малышом" и говорит: таких планируют привезти два десятка.
"Это первый, который мы привезли, обслужили, подготовили, отремонтировали. Контракт заключен на 20 машин. И это только первый контракт", – сообщил пятый президент. В грузовике стоит мощный двигатель "Роллс Ройс" объемом 12,7 литра.
"Завтра этот "Роллс Ройс" уже будет на передке. Давить оккупантов, не зря у него колеса размером с человека", - замечает Порошенко.
Общая стоимость этой партии техники превышает 10 млн грн. Средства собирают неравнодушные украинцы через ОО "Справа Громад", а Фонд Порошенко удваивает сумму.
"Это наша очередная недельная поставка на фронт. Завтра – в Донецкую область. И не дадим оркам никакого шанса", – говорит Петр Порошенко.
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