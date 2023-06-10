Порошенко в Раде: а где закон о 30 тысячах военным?

Об этом пишет сайт партии "ЕС".

"У меня вопрос – а где законопроект о 30 тысячах военным? А где законопроект, который мы проголосовали о раненых? А где в конце концов законопроект об увековечении жертв Сиреневой рощи?", – возмутился Порошенко.

"Я благодарю, что у нас на рабочей группе было эффективное сотрудничество, но мы должны срочно завершить, вынести и сегодня их проголосовать", – подчеркнул Порошенко.

Он также напомнил, что до сих пор не исполнены обязательства Украины как кандидата на членство в Евросоюзе.

"За две недели – годовщина с момента предоставления Украине статуса страны-кандидата. Кто-то тогда обещал, что мы через два дня выполним все семь условий. Кто-то за два месяца, кто-то через две недели. Год прошел, и я, вернувшись из Брюсселя, могу подчеркнуть, что во время встреч есть захват украинской армией, но нет аплодисментов за ту работу, которую парламент, украинское правительство и Офис Президента должны были сделать", – заметил Петр Порошенко.

"Завтра мы будем отмечать годовщину безвиза, который я подписал. Тогда мы сделали 144 изменения в законы – сегодня мы должны сделать 7 за эту неделю. Давайте сделаем!", – призвал Порошенко.