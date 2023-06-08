Порошенко передал технику морпехам и бойцам президентской бригады, воюющим на Востоке

"Принимаем и везем в зону боевых действий. Не буду говорить где, но это очень нужно ребятам", – говорит военный. Об этом пишет официальный сайт партии "ЕС".

"Сегодня здесь у нас и наши славные морпехи из 37-й бригады, и мощный ровенский 14-й батальон, и наши друзья из президентской бригады. Мы передаем им банно-прачечные комплексы, в которых они так нуждаются. А также передвижную авторемонтную мастерскую, потому что президентская бригада ведет бои на Востоке, где они смогут возвращать к боевым действиям поврежденную технику", – объясняет пятый президент.

"Наша команда занимается решением бытовых проблем – дополнительно к поставкам оружия, бронетехники, Посейдонов, дронов и всего прочего", – сообщил Порошенко. Количество изготовленных бане-прачечных комплексов уже превысило 50, а в целом волонтеры ОО "Дело Громад" планируют изготовить две сотни таких комплексов, потому что они нужны в каждой бригаде.

"Военнослужащие отдохнули, они поели, отдохнули, помылись. Это очень приятно", – лаконично объясняют бойцы.

"Сейчас – решающий момент, и мы должны собраться как один кулак и наносить удар врагу. Каждый делает для этого свое дело", – отмечает Петр Порошенко.