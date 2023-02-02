Порошенко передал два мобильных "антишахеда" батальону ТрО, прикрывающему Киев

Бойцы, на счету которых немало воздушных целей, говорят, что теперь их боевые возможности существенно возрастут.

Рассказывают, как 29 декабря боец батальона с позывным Дрон сбил российский "Калибр" из пулемета ПКМ, и в это долго не могли поверить, пока не нашли обломки ракеты. Ребята говорят - к счастью, ракета, направлявшаяся в район столичной Дарницы, после удачного выстрела упала на безлюдном пустыре.

Военные, имеющие опыт боев и на Киевщине, и на Востоке, объясняют: зенитное оружие позволит более эффективно выполнять задачи. "ЗУ используются для борьбы с низко летающими воздушными целями. Сейчас противник интенсивно применяет беспилотные летальные аппараты типа "Шахед". И направления, с которых они действуют, постоянно меняются, поэтому нужно менять позиции. Кроме "шахедов" на передовой, на "нуле" можно работать по вертолетам. И были случаи уничтожения низко летевших истребителей таким вооружением", – говорят бойцы.

"Нам известны сейчас наиболее вероятные пути подхода "шахедов". Это вдоль реки Днепр, в том числе и по Киевской области. Нам известны районы, через которые они в основном применяются. С учетом возможностей ЗУшек радиус поражения будет достаточно велик. Если сбивание "калибра" "покемоном" – это чудо, то сбитие ЗУшкой "шахеда" – это обязанность. И я думаю, что с этой обязанностью блестяще справятся наши военные", – убежден пятый президент.

Как объясняет Петр Порошенко, грузовики DAF прошли специальное техническое переоснащение для дополнительной устойчивости и комфорта экипажа.

"Сейчас ситуация очень сложная, враг готовится к годовщине вторжения начать наступление. Кроме слов благодарности нашим военным, сегодня мы должны сделать все возможное для того, чтобы в кратчайшие сроки увеличить оборонные и наступательные возможности ВСУ. Мы должны сделать все, чтобы удар украинских Вооруженных Сил был первым", – отмечает Порошенко.

15 января Порошенко в Ривне передал бригаде терробороны 5 грузовиков DAF, которые были переоборудованы под "антишахеды". Это совместный проект, который в Ривне Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Дело громад" реализуют с военными, местными властями и командой "Евросолидарности".

Как сообщил Петр Порошенко, такие же грузовики готовятся для передачи в другие украинские города. "Это будет защита не только Ривне и Киева, а всех городов, мэры которых к нам обратятся, у которых есть ЗУ. Мы будем делать все возможное для того, чтобы защитить жизнь жителей, объекты критической энергетической инфраструктуры", - объясняет Порошенко.

В целом Фонд Порошенко с волонтерами законтрактовал три сотни британских автомобилей DAF. Также на шасси этих грузовиков изготовили специальные кунги для комплексов БПЛА Poseidon. Три комплекса такой техники уже поступили в войска.

Leyland DAF 45.150 — это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

Средства собирают волонтеры, Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную сумму.

Начиная с 24 февраля 2022 года Фонд Порошенко и компания "Рошен" направили в поддержку ВСУ 1 млрд 710 млн грн. Сумма помощи, предоставленная вместе с волонтерами ОО "Дело громад" и ОО "Res_Publika. Братья по Оружию", достигла 2 млрд 100 млн грн.