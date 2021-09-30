Польская "Легия" сенсационно победила "Лестер" в Лиге Европы
Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы варшавская "Легия" неожиданно победила английский "Лестер"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Легии" в Варшаве со счетом 1:0. При домашних трибунах поляки забили единственный мяч на 31-й минуте. Автором гола стал Максип Эмрели.
Команды выступают в группе C. После 2-го тура лидером квартета является "Легия", у поляков 6 баллов. "Лестер" занимает последнюю позицию с 1 баллом. У "Наполи" также всего 1 набранный пункт. Второе место и 4 очка у "Спартака" из Москвы.
Лига Европы
2-й тур
30 сентября
"Легия" (Варшава) - "Лестер" (Англия) 1:0
Гол: Эмрели, 31
- 30 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" разгромно проиграла итальянской "Роме".
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