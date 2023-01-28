Польша ведет переговоры о создании "танковой коалиции": среди стран есть Турция

Об этом Мариуш Блащак написал в твиттере.

"По моей инициативе мы провели переговоры среди стран с танками Leopard 2A4, чтобы совместно создать коалицию доноров современного бронетанкового вооружения для Украины", - сказал он.

Примечательно, что на фоне фотографии можно увидеть флаг Турции, вероятно, страна присоединится к коалиции. Так, из открытых источников известно, что на вооружении у нее более 300 танков Leopard 2.

25 января стало известно, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов. В тот же день Джо Байден официально анонсировал поставки 31 танка американского производства M1 Abrams, а также другого оборудования в Украину.

26 января министерша обороны Канады Анита Ананд заявила , что ее страна передаст Украине четыре танка Leopard 2.

На следующий день сообщалось , что Польша готова отправить Вооруженным Силам Украина еще 60 своих модернизированных танков, в том числе 30 – PT-91, в дополнение к роте немецких Leopard 2.

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