Полмиллиона за должность: детективы БЭБ разоблачили мошенническую схему

Об этом сообщили в БЭБ.

Отмечается, что злоумышленники обещали должности рядового и руководящего состава в территориальных управлениях и центральном аппарате БЭБ, и убеждали граждан, что для этого необходимы связи.

При этом предлагались должности и в территориальные управления БЭБ, конкурсы в которые не проводятся и не планируются проводить в ближайшее время.

Стоимость такого "трудоустройства" составляла от 6000 до 15000 долларов США.

В Украине разоблачена масштабная коррупционная схема, по которой зарабатывали на экспорте зерна через порты Одессы.

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