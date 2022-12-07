Полмиллиона за должность: детективы БЭБ разоблачили мошенническую схему
Детективы внутренней безопасности Бюро экономической безопасности Украины обнаружили схему мошенничества, участники которой предлагали "трудоустроиться" за несколько тысяч долларов
Об этом сообщили в БЭБ.
Отмечается, что злоумышленники обещали должности рядового и руководящего состава в территориальных управлениях и центральном аппарате БЭБ, и убеждали граждан, что для этого необходимы связи.
При этом предлагались должности и в территориальные управления БЭБ, конкурсы в которые не проводятся и не планируются проводить в ближайшее время.
Стоимость такого "трудоустройства" составляла от 6000 до 15000 долларов США.
- В Украине разоблачена масштабная коррупционная схема, по которой зарабатывали на экспорте зерна через порты Одессы.
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