Полиция получила уведомление о заминировании здания Госкино во время конкурса на должность главы "Довженко-Центра"
Во время проходящего в здании Госкино конкурса на должность главы "Довженко-Центра" в полицию поступило сообщение о заминировании помещения
Об этом сообщила арт-обозреватель телеканала "Еспресо" Лена Чиченина.
"Я нахожусь возле здания Госкино, где сегодня должны были проводить конкурс на должность руководителя "Довженко-Центра". Сейчас проведение конкурса отложено из-за того, что полиция получила сообщение о заминировании здания. Полиция проводит работы по поиску взрывного предмета. С другой стороны здания ожидают представители" комиссии, которые должны выбирать руководителя "Довженко-Центра". На официальном сайте Госкино уже успели прокомментировать ситуацию и назвали это сообщение, если оно окажется ложным, неуместным", - рассказала Чиченина.
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