Об этом сообщила арт-обозреватель телеканала "Еспресо" Лена Чиченина.

"Я нахожусь возле здания Госкино, где сегодня должны были проводить конкурс на должность руководителя "Довженко-Центра". Сейчас проведение конкурса отложено из-за того, что полиция получила сообщение о заминировании здания. Полиция проводит работы по поиску взрывного предмета. С другой стороны здания ожидают представители" комиссии, которые должны выбирать руководителя "Довженко-Центра". На официальном сайте Госкино уже успели прокомментировать ситуацию и назвали это сообщение, если оно окажется ложным, неуместным", - рассказала Чиченина.