Полиция Дрездена проводит рейды из-за угроз антивакцинаторов премьеру Саксонии
Утром в среду, 15 декабря, в Дрездене правоохранители проводили обыски в связи с угрозами убийства премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера
Об этом сообщает Euronews .
Рейды начались после сообщений о том, что на прошлой неделе в Telegram-группе противники прививок от коронавируса обсуждали планы убить премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера.
Отмечается, что 103 члена чата обсуждали отказ от вакцинации и политику правительства по коронавирусу. В аудиосообщениях некоторые люди призывали противодействовать мерам "вооруженной силой, если необходимо".
Полиция заявила, что расследует комментарии некоторых членов группы о якобы владении ими оружия и арбалетах.
В столице Саксонии часто проходят протесты против ограничений коронавируса. Также эта часть Германии имеет самый низкий уровень вакцинации в стране. Премьер-министр Саксонии Кречмер был одним из первых чиновников, которые отменили такие мероприятия, как рождественские ярмарки, и ограничили доступ невакцинированных в некоторые общественные места.
- 2 декабря Германия усилила карантинные ограничения для невакцинированных, ограничив им доступ к большинству общественных мест и заведений питания.
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