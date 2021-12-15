Полиция Дрездена проводит рейды из-за угроз антивакцинаторов премьеру Саксонии

Об этом сообщает Euronews .



Рейды начались после сообщений о том, что на прошлой неделе в Telegram-группе противники прививок от коронавируса обсуждали планы убить премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера.



Отмечается, что 103 члена чата обсуждали отказ от вакцинации и политику правительства по коронавирусу. В аудиосообщениях некоторые люди призывали противодействовать мерам "вооруженной силой, если необходимо".



Полиция заявила, что расследует комментарии некоторых членов группы о якобы владении ими оружия и арбалетах.



В столице Саксонии часто проходят протесты против ограничений коронавируса. Также эта часть Германии имеет самый низкий уровень вакцинации в стране. Премьер-министр Саксонии Кречмер был одним из первых чиновников, которые отменили такие мероприятия, как рождественские ярмарки, и ограничили доступ невакцинированных в некоторые общественные места.

2 декабря Германия усилила карантинные ограничения для невакцинированных, ограничив им доступ к большинству общественных мест и заведений питания.