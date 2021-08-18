Покупательная способность украинцев упала на 30%, - исследование

Об этом сообщил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин в ходе презентации исследования "30 лет независимости Украины: экономические итоги".



"Покупательная способность - это очень важный показатель, который, в том числе определяет размер потребительского рынка. Отсутствие действенных экономических реформ привело к тому, что покупательная способность в Украине остается невысокой по сравнению с бывшими странами СССР. За период с 1990 по 2021 году среднемесячная зарплата в Украине выросла с 118 долл. до 500 долл. Но покупательная способность упала на 30% ", - сказал эксперт.



Отмечается, что критерием покупательной способности является не сумма, которую человек получает, а сколько на сумму зарплаты человек может купить.



"Таким критерием мы взяли мясо. Для сравнения, с сегодняшней средней зарплатой в России можно купить 106 кг мяса, в Беларуси - 90 кг, в Казахстане - 96 кг, Эстонии - 155 кг, Литве - 221 кг, в Украине - 86 кг", - сообщил эксперт.



Также он рассказал, что за 30 лет население страны сократилось на 27% - с 52 до 37 млн. Средняя продолжительность жизни в Украине составляет 71 год.



Согласно данным исследования, по индексу счастья Украина занимает 110 место, тогда как Чехия - 18 место, Польша - 44, Латвия - 51. Причиной такого положения, по словам эксперта, является низкий уровень доходов населения, низкая продолжительность здоровой жизни, слабое состояние здоровья.

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