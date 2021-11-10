Показал среднему палец Зеленскому: Лероса могут отстранить от пяти заседаний Рады

Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам регламента Верховной Рады Украины Павел Фролов.



"Регламентный комитет единогласно рекомендовал Верховной Раде лишить Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях за нецензурные жесты в парламенте", – написал он в Telegram.



По словам Фролова, за такое предложение, согласно Регламенту, будут голосовать в парламенте без обсуждения.

Напомним, 4 ноября 2021 года народный депутат Гео Лерос с трибуны Верховной Рады показал президенту Владимиру Зеленскому средний палец и назвал главным изменником в Украине.

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