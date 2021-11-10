Показал среднему палец Зеленскому: Лероса могут отстранить от пяти заседаний Рады
Комитет Верховной Рады рекомендовал отстранить Гео Лероса от заседаний из-за непристойного жеста президенту Владимиру Зеленскому
Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам регламента Верховной Рады Украины Павел Фролов.
"Регламентный комитет единогласно рекомендовал Верховной Раде лишить Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях за нецензурные жесты в парламенте", – написал он в Telegram.
По словам Фролова, за такое предложение, согласно Регламенту, будут голосовать в парламенте без обсуждения.
- Напомним, 4 ноября 2021 года народный депутат Гео Лерос с трибуны Верховной Рады показал президенту Владимиру Зеленскому средний палец и назвал главным изменником в Украине.
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