"Вы – главный предатель в стране": Лерос с трибуны Рады показал Зеленскому средний палец (фото, видео)

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



"Уважаемые народные депутаты, уважаемые украинцы. Здравствуйте, господин президент. Вижу, Ваш Ермак тоже здесь. Я хочу Вам сказать, что я не боюсь Вам говорить правду. Вы можете сколько угодно травить на меня свои правоохранительные органы, клепать дело, но я не боюсь говорить правду. Вы главный предатель в стране" - сказал Лерос.



Спикер Руслан Стефанчук сделал замечание, что говорить нужно по теме и попросил выключить депутату микрофон.



После этого Лерос повернулся в сторону Зеленского и показал ему средний палец.





Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в своем Telegram-канале сообщила, что фракция обратилась в регламентный комитет Верховной Рады с требованием дать оценку и вынести решение о поведении народного депутата Гео Лероса во время выступления с парламентской трибуны. Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в своем Telegram-канале сообщила, что фракция обратилась в регламентный комитет Верховной Рады с требованием дать оценку и вынести решение о поведении народного депутата Гео Лероса во время выступления с парламентской трибуны.

Как известно, конфликт Лероса с Зеленским и Ермаком продолжается с 2020 года. Нардепа за критику президента и главы ОПУ в свое время исключили из фракции "Слуга народа".

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, выложил в свободный доступ видео, где, по его информации, брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Впоследствии Лерос обнародовал новые видео якобы разговоров брата Ермака.

29 марта 2020 года Андрей Ермак подал заявления в СБУ и ДБР через видео, которое распространил Лерос.

ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака. В среду, 1 апреля 2020 года, в нардеп приехали сотрудники Службы безопасности Украины.

15 сентября 2021 года Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против внефракционного народного депутата Лероса по факту возможной готовки к заведомо ложному свидетельскому показанию.

В сентябре Лерос подал запрос о вручении премии "Оскар" президенту Украины Владимиру Зеленскому за "лучший" сценарий и спецэффекты в фильме "Покушение, которого не было". Такое предложение он выдвинул после информации об обстреле автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира.



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