"Вы – главный предатель в стране": Лерос с трибуны Рады показал Зеленскому средний палец (фото, видео)
Народный депутат Украины Гео Лерос во время рассмотрения кандидатуры Резникова на должность министра обороны с трибуны Верховной Рады показал Владимиру Зеленскому средний палец
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Уважаемые народные депутаты, уважаемые украинцы. Здравствуйте, господин президент. Вижу, Ваш Ермак тоже здесь. Я хочу Вам сказать, что я не боюсь Вам говорить правду. Вы можете сколько угодно травить на меня свои правоохранительные органы, клепать дело, но я не боюсь говорить правду. Вы главный предатель в стране" - сказал Лерос.
Спикер Руслан Стефанчук сделал замечание, что говорить нужно по теме и попросил выключить депутату микрофон.
После этого Лерос повернулся в сторону Зеленского и показал ему средний палец.
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