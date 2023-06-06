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Подрыв Каховской ГЭС: актуальная ситуация, последствия, реакции Украины и мира. Текстовый онлайн

6 июня, 2023 вторник
12:27
Война с Россией

Коротко: Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочитать по этой ссылке.

Эспрессо.TV оперативно отслеживает ситуацию и ведет текстовый онлайн. Все актуальные новости – ниже.

Хронология:
12:25
6 июня, 2023 вторник

Глава МИД Чехии Ян Липовский заявил, что подрыв Каховской ГЭС можно приравнять к применению оружия массового поражения. Об этом он написал в твиттере.

"Россия продолжает расширять границы своей агрессии. Обстрел дамбы Новой Каховки над жилыми кварталами сравним с применением оружия массового поражения против мирного населения. Эта жестокость будет осуждена и наказана!" – подчеркнул он.

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12:21

Для ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС из Киева отправилась мобильно-оперативная группа специалистов ГСЧС. Привлечена техника повышенной проходимости, дополнительные силы и средства: лодки, болотоходы "Богун", плавающие транспортеры, генераторы, мобильные очистные станции и транспортные средства для подвоза питьевой воды.

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12:16

Тепловые электростанции ДТЭК работают в штатном режиме и готовы балансировать энергосистему в случае необходимости

Об этом отметили в телеграм-канале ДТЭК.

"Мы уже предложили местным властям свою помощь и готовы отправить весь свободный транспорт ДТЭК Одесские электросети, чтобы помочь с эвакуацией населения. Координируем свои действия с Минэнерго и Укрэнерго", - говорится в сообщении.

В ДТЭК добавили, что в результате подрыва Каховской ГЭС снижается уровень воды в водохранилище Запорожской ТЭС, из которого станция берет воду для перекачки насосами на ЗАЭС. Работники ТЭС мониторят ситуацию и взаимодействуют с коллегами из Энергоатома.

Сама Запорожская ТЭС не работает с мая прошлого года. В общей сложности Днепровский каскад ГЭС обеспечивает водой три ТЭС ДТЭК. На всех ведут наблюдение за уровнем воды, ситуация стабильная.

  • В Укрэнерго добавили, что подрыв Каховской ГЭС не повлиял на состояние энергосистемы. Однако в результате вражеских обстрелов в ночь на 6 июня повреждены сети облэнерго в 5 регионах Украины
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12:07

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал разрушение Каховской ГЭС "возмутительным актом, еще раз демонстрирующим жестокость войны".

"Подрыв Каховской дамбы сегодня ставит под угрозу жизнь тысяч мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде", - написал он в твиттере.

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11:56

Состоялось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по разрушению россиянами Каховской ГЭС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о четырех главных задачах:

  • организовать эвакуацию и размещение людей на безопасных территориях. Первые поезда из Херсона отправляются в 13:00.
  • Запорожская АЭС. Пока ситуация контролируемая. Важно не допустить развития худшего сценария.
  • снабжение питьевой водой. Уже наработаны предложения, есть подготовленные проектные решения. Правительство готовит выделение средств, чтобы начать реализацию проектов как можно быстрее.
  • оценка экологических последствий Минокружение должно подготовить соответствующие данные.
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11:52

Каким территориям грозит затопление? Инфографика

В целом затопление больше всего угрожает территории на правобережной части реки Днепр, а именно: село Николаевка, Ольга, Львов, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон — остров Корабел.

Председатель ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона отметил, что в Херсонской области примерно 16 тысяч человек оказались в критической зоне правого берега Днепра.

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11:48

По состоянию на 11:00 в Херсонской области эвакуировано 885 граждан.

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11:42

Подрыв Каховской ГЭС произошел изнутри. Об этом начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк отметила в эфире телеканала "Еспресо".

"По последствиям разрушений видим, что взрывчатка была заложена изнутри и взрыв произошел изнутри. Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, рассчитывая на то, что это испугает и остановит контрнаступление Сил обороны Украины", - подчеркнула Гуменюк.

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11:38

Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО . Среди основных вопросов – эвакуация людей. По итогам заседания согласован комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт.

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11:29

Подрыв россиянами Каховской ГЭС – это принципиально новый этап российской агрессии, – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Состоялся полный и окончательный демонтаж всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции: "освобождение Украины", "борьба с нацистами", "поражение исключительно военных объектов" и прочих сугубо пропагандистских и лживых тезисов", - отметил он.

Данилов подчеркнул, что Россия вошла в этап "полного отвержения любых соловьино-симоньяновских "фиговых листков" и открытого декларирования своей настоящей цели - уничтожения Украины, убийства украинцев, разрушения экономики и структур жизнеобеспечения населения".

"Кратко о результатах заседания СНБО: ничто и никто, ни один россиянин не остановит увольнение Украины, время которого наступило", - добавил он.

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