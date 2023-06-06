Коротко: Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочитать по этой ссылке.
Эспрессо.TV оперативно отслеживает ситуацию и ведет текстовый онлайн. Все актуальные новости – ниже.
Глава МИД Чехии Ян Липовский заявил, что подрыв Каховской ГЭС можно приравнять к применению оружия массового поражения. Об этом он написал в твиттере.
"Россия продолжает расширять границы своей агрессии. Обстрел дамбы Новой Каховки над жилыми кварталами сравним с применением оружия массового поражения против мирного населения. Эта жестокость будет осуждена и наказана!" – подчеркнул он.
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12:21
Для ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС из Киева отправилась мобильно-оперативная группа специалистов ГСЧС. Привлечена техника повышенной проходимости, дополнительные силы и средства: лодки, болотоходы "Богун", плавающие транспортеры, генераторы, мобильные очистные станции и транспортные средства для подвоза питьевой воды.
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12:16
Тепловые электростанции ДТЭК работают в штатном режиме и готовы балансировать энергосистему в случае необходимости
"Мы уже предложили местным властям свою помощь и готовы отправить весь свободный транспорт ДТЭК Одесские электросети, чтобы помочь с эвакуацией населения. Координируем свои действия с Минэнерго и Укрэнерго", - говорится в сообщении.
В ДТЭК добавили, что в результате подрыва Каховской ГЭС снижается уровень воды в водохранилище Запорожской ТЭС, из которого станция берет воду для перекачки насосами на ЗАЭС. Работники ТЭС мониторят ситуацию и взаимодействуют с коллегами из Энергоатома.
Сама Запорожская ТЭС не работает с мая прошлого года. В общей сложности Днепровский каскад ГЭС обеспечивает водой три ТЭС ДТЭК. На всех ведут наблюдение за уровнем воды, ситуация стабильная.
В Укрэнерго добавили, что подрыв Каховской ГЭС не повлиял на состояние энергосистемы. Однако в результате вражеских обстрелов в ночь на 6 июня повреждены сети облэнерго в 5 регионах Украины
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12:07
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал разрушение Каховской ГЭС "возмутительным актом, еще раз демонстрирующим жестокость войны".
"Подрыв Каховской дамбы сегодня ставит под угрозу жизнь тысяч мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде", - написал он в твиттере.
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11:56
Состоялось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по разрушению россиянами Каховской ГЭС.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о четырех главных задачах:
организовать эвакуацию и размещение людей на безопасных территориях. Первые поезда из Херсона отправляются в 13:00.
Запорожская АЭС. Пока ситуация контролируемая. Важно не допустить развития худшего сценария.
снабжение питьевой водой. Уже наработаны предложения, есть подготовленные проектные решения. Правительство готовит выделение средств, чтобы начать реализацию проектов как можно быстрее.
оценка экологических последствий Минокружение должно подготовить соответствующие данные.
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11:52
Каким территориям грозит затопление? Инфографика
В целом затопление больше всего угрожает территории на правобережной части реки Днепр, а именно: село Николаевка, Ольга, Львов, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон — остров Корабел.
Председатель ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона отметил, что в Херсонской области примерно 16 тысяч человек оказались в критической зоне правого берега Днепра.
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11:48
По состоянию на 11:00 в Херсонской области эвакуировано 885 граждан.
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11:42
Подрыв Каховской ГЭС произошел изнутри. Об этом начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк отметила в эфире телеканала "Еспресо".
"По последствиям разрушений видим, что взрывчатка была заложена изнутри и взрыв произошел изнутри. Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, рассчитывая на то, что это испугает и остановит контрнаступление Сил обороны Украины", - подчеркнула Гуменюк.
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11:38
Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО . Среди основных вопросов – эвакуация людей. По итогам заседания согласован комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт.
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11:29
Подрыв россиянами Каховской ГЭС – это принципиально новый этап российской агрессии, – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Состоялся полный и окончательный демонтаж всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции: "освобождение Украины", "борьба с нацистами", "поражение исключительно военных объектов" и прочих сугубо пропагандистских и лживых тезисов", - отметил он.
Данилов подчеркнул, что Россия вошла в этап "полного отвержения любых соловьино-симоньяновских "фиговых листков" и открытого декларирования своей настоящей цели - уничтожения Украины, убийства украинцев, разрушения экономики и структур жизнеобеспечения населения".
"Кратко о результатах заседания СНБО: ничто и никто, ни один россиянин не остановит увольнение Украины, время которого наступило", - добавил он.
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