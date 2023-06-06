Тепловые электростанции ДТЭК работают в штатном режиме и готовы балансировать энергосистему в случае необходимости

Об этом отметили в телеграм-канале ДТЭК.

"Мы уже предложили местным властям свою помощь и готовы отправить весь свободный транспорт ДТЭК Одесские электросети, чтобы помочь с эвакуацией населения. Координируем свои действия с Минэнерго и Укрэнерго", - говорится в сообщении.

В ДТЭК добавили, что в результате подрыва Каховской ГЭС снижается уровень воды в водохранилище Запорожской ТЭС, из которого станция берет воду для перекачки насосами на ЗАЭС. Работники ТЭС мониторят ситуацию и взаимодействуют с коллегами из Энергоатома.

Сама Запорожская ТЭС не работает с мая прошлого года. В общей сложности Днепровский каскад ГЭС обеспечивает водой три ТЭС ДТЭК. На всех ведут наблюдение за уровнем воды, ситуация стабильная.

В Укрэнерго добавили, что подрыв Каховской ГЭС не повлиял на состояние энергосистемы. Однако в результате вражеских обстрелов в ночь на 6 июня повреждены сети облэнерго в 5 регионах Украины