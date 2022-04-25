Поддерживать Украину и защищать демократию: Байден вспомнил украинцев, поздравляя Макрона с победой на выборах

Об этом он написал в Twitter.



"Приветствую Эмануэля Макрона с переизбранием. Франция является нашим старейшим союзником и ключевым партнером в решении глобальных проблем. Я с нетерпением ожидаю нашего продолжения тесного сотрудничества — в том числе по поддержке Украины, защите демократии и противодействию изменению климата", — написал Байден.

Напомним, Эммануэль Макрон во второй раз стал президентом Франции. Об этом свидетельствуют результаты выборов. За Макрона проголосовало 18779809 избирателей. Он набрал – 58.55%.