Поддерживать Украину и защищать демократию: Байден вспомнил украинцев, поздравляя Макрона с победой на выборах
Президент США Джо Байден, поздравляя своего французского коллегу Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции, напомнил, что ожидает тесного сотрудничества в том числе и по поддержке Украины
Об этом он написал в Twitter.
"Приветствую Эмануэля Макрона с переизбранием. Франция является нашим старейшим союзником и ключевым партнером в решении глобальных проблем. Я с нетерпением ожидаю нашего продолжения тесного сотрудничества — в том числе по поддержке Украины, защите демократии и противодействию изменению климата", — написал Байден.
- Напомним, Эммануэль Макрон во второй раз стал президентом Франции. Об этом свидетельствуют результаты выборов. За Макрона проголосовало 18779809 избирателей. Он набрал – 58.55%.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное