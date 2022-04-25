Официально. Макрона переизбрали президентом Франции
Эммануэль Макрон второй раз стал президентом Франции
Об этом свидетельствуют результаты выборов, обнародованных МВД Франции .
За Макрона проголосовало 18 779 809 избирателей. Он набрал – 58.55%.
За его конкурентку по второму туру, главу крайне правой политической партии "Национальное объединение" Мари Ле Пен отдали голоса 13 297 728 человек (41.45%).
Макрона уже поздравили лидеры ЕС.
Президент Владимир Зеленский поздравил Макрона с победой.
"Приветствую президента Франции и настоящего друга Украины с победой на выборах. Желаю новых успехов на благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! К сильной и объединенной Европе", - заявил Зеленский.
Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также поздравили Макрона со второй победой.
"Искренние поздравления, дорогой Эммануэль Макрон. В этот неспокойный период нам нужна крепкая Европа и Франция, полностью отданная более суверенному и более стратегическому Европейскому Союзу", - пишет Мишель.
"Уважаемый Эммануэль Макрон, поздравляю вас с переизбранием на пост Президента Республики. Я с нетерпением жду продолжения нашего замечательного сотрудничества. Вместе мы будем двигать Францию и Европу вперед", - написала фон дер Ляен.
- 10 апреля во Франции состоялся первый тур выборов президента, по итогам которого на первом месте оказался Макрон.
- Во второй тур президентских выборов во Франции вышли действующий глава государства Эмманюэль Макрон и кандидатка от ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
- Согласно официальным данным, наибольшее количество голосов получил действующий глава страны Эмманюэль Макрон, набравший 27,84%. Марин Ле Пен набрала 23,15%.
- Согласно результатам экзит-поллов, Макрон во втором туре набрал 58,2% голосов избирателей .
- После второго тура выборов президента в ряде городов Франции начались массовые беспорядки.
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