Официально. Макрона переизбрали президентом Франции

Об этом свидетельствуют результаты выборов, обнародованных МВД Франции .



За Макрона проголосовало 18 779 809 избирателей. Он набрал – 58.55%.



За его конкурентку по второму туру, главу крайне правой политической партии "Национальное объединение" Мари Ле Пен отдали голоса 13 297 728 человек (41.45%).



Макрона уже поздравили лидеры ЕС.



Президент Владимир Зеленский поздравил Макрона с победой.



"Приветствую президента Франции и настоящего друга Украины с победой на выборах. Желаю новых успехов на благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! К сильной и объединенной Европе", - заявил Зеленский.

Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также поздравили Макрона со второй победой.

"Искренние поздравления, дорогой Эммануэль Макрон. В этот неспокойный период нам нужна крепкая Европа и Франция, полностью отданная более суверенному и более стратегическому Европейскому Союзу", - пишет Мишель.





"Уважаемый Эммануэль Макрон, поздравляю вас с переизбранием на пост Президента Республики. Я с нетерпением жду продолжения нашего замечательного сотрудничества. Вместе мы будем двигать Францию и Европу вперед", - написала фон дер Ляен.

10 апреля во Франции состоялся первый тур выборов президента, по итогам которого на первом месте оказался Макрон.

Во второй тур президентских выборов во Франции вышли действующий глава государства Эмманюэль Макрон и кандидатка от ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен

Согласно официальным данным, наибольшее количество голосов получил действующий глава страны Эмманюэль Макрон, набравший 27,84%. Марин Ле Пен набрала 23,15%.

Согласно результатам экзит-поллов, Макрон во втором туре набрал 58,2% голосов избирателей .

После второго тура выборов президента в ряде городов Франции начались массовые беспорядки.