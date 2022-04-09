Под Попасной артиллерия ВСУ взорвали танк наемников из ППК "Вагнер" да немало их "музыкантов"
В Луганской области рядом города Попасна наши военные уничтожили очередной танк противников и "музыкантов" из ППК "Вагнер"
Соответствующее видео было показано в новостном агентстве Центр.
"Вот так под Попасной в Луганской области ВСУ взорвали танк наемников из ППК «Вагнер»" – подписали видео в агентстве.
Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко, из района Попасной кафиры больше не выедут – ВСУ дали "вагнеровцам" отпор и ликвидировали нападающих.
"У Попасной артиллерия накрыла "музыкантов". Так военные называют участников незаконного вооруженного формирования "Вагнер". Лично знаю тех, кто стоит в Попасной. Сегодняшний Краматорск эти люди не простят никогда", - написал Цаплиенко в своем телеграмме.
- Отметим, в Луганской области россияне открыли огонь по Попасной и Горной общине, людей эвакуируют под обстрелами
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