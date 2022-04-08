Оккупанты обстреливают Попасную и Горское, несмотря на договоренности о "режиме тишины" для эвакуации людей, - Луганская ОВА
В Луганской области россияне открыли огонь по Попасной и Горской громаде, людей эвакуируют под обстрелами
Об этом сообщили в Луганской ОВА .
"Обстрелы Горского не прекращаются в течение суток. Три автобуса заполнены людьми, выжидают тишину, чтобы двинуться на железнодорожную станцию. Желающих выехать очень много, будем стараться вернуться за всеми", - подчеркнул глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Также россияне обстреливают Попасную.
Правоохранители помогают добраться до эвакуационных автобусов тем жителям Северодонецка, Лисичанска, Новодружеска, Приволья, которые не могут сделать этого самостоятельно, но хотят уехать. Эвакуация людей продолжается, несмотря на обстрелы.
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