Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в области не были обнаружены вражеские ракеты и беспилотники.
В Украине объявлена воздушная тревога: взрывы в Кривом Роге, работа ПВО в Киевской области и "шахеды" в Харькове
В Киеве и всех областях Украины в ночь на 13 июня объявлена воздушная тревога: взрывы в Кривом Роге, работа ПВО в Киевской области и "шахеды" в Харькове
Об этом говорит карта воздушных тревог.
Воздушная тревога начала распространяться после 01:30 из южных областей.
В 02.46 тревога была объявлена в столице и Киевской области.
Впоследствии воздушная тревога распространилась по всем областям Украины, кроме западных.
Около 3:45 тревога распространилась и на западные области.
Мониторинговые каналы предупреждают о возможности запуска ракет с территории Каспийского моря.
Александр Вилкул сообщил о взрывах в Кривом Роге, а в Киевской области работает ПВО. В Харькове враг совершил атаку "шахедами" на объекты гражданской инфраструктуры: пострадали коммунальное предприятие и складское помещение.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке "шахедами" на город. Пострадали коммунальное предприятие и складское помещение.
В КМВА сообщили о работе ПВО в Киевской области.
В Киевской ОВ предупреждают о ракетной опасности.
В КМВА рассказали, что предварительно для нападения на Киев противник применил крылатые ракеты Х-101/555, выпущенные из района Каспийского моря. Все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены. Информация о жертвах или разрушениях не поступала.
Александр Вилкул сообщает о взрывах в Кривом Роге.
В соцсетях сообщают о вероятности прилета в жилой дом.
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