Об этом говорит карта воздушных тревог.

Воздушная тревога начала распространяться после 01:30 из южных областей.

В 02.46 тревога была объявлена в столице и Киевской области.

Впоследствии воздушная тревога распространилась по всем областям Украины, кроме западных.

Около 3:45 тревога распространилась и на западные области.

Мониторинговые каналы предупреждают о возможности запуска ракет с территории Каспийского моря.

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