В окрестностях Киева сработало ПВО, а в Тернополе и Херсоне прогремели взрывы
Вечером субботы, 13 мая, почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 22.10 воздушную тревогу объявили во всех западных, восточных, центральных, северных и южных областях Украины, кроме Запорожской, Днепропетровской и Харьковской.
Киевская область
В 23:20 в окрестностях Киева сработало ПВО.
Херсон
Около 22:20 "Суспильне" сообщило о взрывах в Херсоне.
Тернопольщина
В 22.36 появились сообщения о взрывах в Тернополе и Тернопольской области.
Городские власти просят не снимать и не распространять в сети видео и фото.
После 23:00 в Тернополе снова были взрывы.
Также существует опасность новых атак.
Новость будет дополняться...
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