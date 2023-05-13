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Обновлено

В окрестностях Киева сработало ПВО, а в Тернополе и Херсоне прогремели взрывы

13 мая, 2023 суббота
23:34
Война с Россией

Вечером субботы, 13 мая, почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 22.10 воздушную тревогу объявили во всех западных, восточных, центральных, северных и южных областях Украины, кроме Запорожской, Днепропетровской и Харьковской.

Киевская область

В 23:20 в окрестностях Киева сработало ПВО.

Херсон

Около 22:20 "Суспильне" сообщило о взрывах в Херсоне.

Тернопольщина

В 22.36 появились сообщения о взрывах в Тернополе и Тернопольской области.

Городские власти просят не снимать и не распространять в сети видео и фото.

После 23:00 в Тернополе снова были взрывы.

Также существует опасность новых атак.

Новость будет дополняться...

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