Почти 300 тыс. чиновников подали декларации за 2022 год, из судей КСУ – ни один, – глава НАПК
Почти 300 тысяч должностных лиц подали декларации за 2022 год, в том числе десятки тысяч военных. Однако ни один из судей Конституционного Суда не сделал этого
Об этом сообщает глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в интервью Укринформу.
"На сегодняшний день два суда Конституционного Суда подали декларации за 2021-й год и ноль – за 2022-й год", - отметил Новиков.
По его словам, в Реестре деклараций нет отдельного блока для указания должности судьи Верховного Суда, они указываются просто судьи, поэтому там не могут разделить эти данные.
Новиков также отметил, что среди судей очень хорошая динамика представления деклараций. Это свидетельствует о том, что вопрос добродетели для них чрезвычайно актуален.
"Мы знаем, что есть огромный запрос общества на то, чтобы судебная власть наконец-то стала образцом добродетели для других ветвей власти, особенно в свете последних событий. Кроме того, все судьи ежегодно подают декларацию добродетели", - подчеркнул он.
По данным главы НАПК, эта декларация содержит пункт о том, подавались ли в предыдущие годы декларации. Ведь судьи, которые этого не делали, могут потенциально предоставить недостоверные сведения в декларации добродетели судьи.
По данным Новикова, почти 400 тысяч чиновников подали декларации за 2021 год, почти 300 тысяч – за 2022-й. Среди них – десятки тысяч военных.
- Как известно, государственные награды "Именное огнестрельное оружие" и ведомственные поощрительные знаки отличия "Огнестрельное оружие" декларировать не нужно .
- Верховная Рада Украины 27 июля в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий возобновление электронного декларирования.
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