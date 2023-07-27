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В Раду внесли законопроект о возобновлении е-декларирования

27 июля, 2023 четверг
09:42
Экономика

В среду, 26 июля, в Верховную Раду Украины внесли проект закона о возобновлении электронного декларирования

Об этом говорится на сайте Рады .

Законопроект №9534 от 26.07.2023 о внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения предоставлен для ознакомления Комитета ВРУ.

"Проект закона разработан с целью нормативно-правового урегулирования возобновления действия антикоррупционных механизмов, а именно возобновления представления соответствующих деклараций и проведения специальной проверки, предусмотренной законом Украины "О предотвращении коррупции" и "Об очищении власти", во время действия военного положения, а также упрощения порядка подачи соответствующих деклараций", - говорится в пояснительной записке.

Изменения будут касаться упрощения порядка представления деклараций субъектам доступа к сведениям о них и членам их семей из реестров, банков, информационно-коммуникационных и справочных систем; усовершенствование декларирования объектов во владении или пользовании лица, а также порядка и увеличения сроков декларирования существенных изменений в имущественном состоянии.

Объясняется, что проект предусматривает, что граждане, которые в 2022-2023 годах не подали декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, будут подавать их не позднее 90 дней со дня вступления в силу закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении порядка представление деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения.

Субъекты декларирования, участвующие в военных действиях, лица рядового и начальствующего состава, полицейские на период действия военного положения, или находящиеся на временно оккупированных территориях, будут представлять соответствующую декларацию в сроки - 90 дней от:

  • определение даты завершения активных боевых действий или временной оккупации, на которых находится лицо
  • возвращение в пункт постоянной дислокации или места работы
  • прекращение полномочий или перевод лица на должности, не предусматривающие непосредственное участие в боевых действиях, выполнении боевых задач, усилении охраны государственной границы, проведении разведки
  • прекращение или отмена военного положения

"Вместе с тем предлагается предусмотреть особенности организации проведения специальной проверки, предусмотренной законом Украины "О предотвращении коррупции", а также проверки, предусмотренной законом Украины "Об очищении власти", в период действия военного положения, определить случаи, когда такие проверки не проводятся, урегулировать вопрос о дальнейшем пребывании лиц, назначенных во время действия военного положения, в случае не прохождения ими таких проверок", - добавляют в документе.

Кроме того, предлагаются изменения в закон "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны".

Реакция мира

Большая семерка подчеркнула, что это важный антикоррупционный шаг по пути в ЕС.

"Послы G7 приветствуют инициативу депутатов ВР по возобновлению представления деклараций об активах и обеспечении максимальной прозрачности (с ограниченными, пропорциональными и четко определенными исключениями, связанными с военным положением)", - говорится в заявлении.

Электронное декларирование в Украине: что известно

18 марта 2016 вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об особенностях представления должностными лицами деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера".

В августе Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о запуске системы электронного декларирования.

Впоследствии Европейский союз призвал как можно скорее сертифицировать систему е-декларирования в Украине.

В 2017 году ЕС подверг критике принятые ранее Верховной Радой и подписанные президентом Порошенко поправки к закону об электронном декларировании, которые предусматривают представление деклараций общественными активистами.

Уже в 2020 году после победы Владимира Зеленского на президентских выборах Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование состояния. У Зеленского назвали угрозой безвиза и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы возобновить эффективную работу системы".

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию . Впоследствии НАПК закрыла реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.

Президент Зеленский после срочного заседания СНБО заявил , что система е-декларирования в Украине будет работать. Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.

В октябре четверо судей Конституционного суда не поддержали отмену электронного декларирования всех должностных лиц. В том же году в Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который должен возобновить электронное декларирование в Украине, несмотря на решение Конституционного суда.

В январе 2023 года послы Группы семи и Европейского Союза заявили об ожиданиях от Украины утверждения антикоррупционной программы. В феврале они призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование.

26 июля глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в Украине нужно возобновить электронное декларирование как можно быстрее и призвал фракции поддержать соответствующий законопроект на ближайшем пленарном заседании.

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