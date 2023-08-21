Западная помощь — это зло. Это индульгенция на ничегонеделанье, карт-бланш на воровство, наркотик попрошайничества, окончательная деградация национального научно-технического потенциала. В стране миллионы безработных, а работы нет, оборонные предприятия не растут как грибы, украинского оружия не становится больше.

Запад сделал ошибку, предоставляя помощь без всяких (практически) условий. А надо было так: хотите помощь? - переводите оборонные предприятия на семидневную, круглосуточную работу; набирайте людей на танковые заводы, стройте подземные производства; давайте оборонные заказы частным предприятиям.

На каждый полученный западный танк должен строиться украинский. Пусть из немецких, французских комплектующих — но украинский, украинскими руками. Каждая западная пушка должна поступать на фронт вместе с украинской. Каждый импортный снаряд должен идти в паре с украинским.

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Никаких нецелевых трат из бюджета. Захотели подзаработать на дорогах и брусчатке, построить стадион во время войны — сразу обрезать финансовую помощь от ЕС. Едут депутаты отдыхать — персональные санкции. Не умеют отдельные генералы командовать, чтобы не гробить людей и технику, — требовать замены бездарей под угрозой прекращения поставок.

Кто платит — тот и заказывает музыку. Цивилизованный Запад не заинтересован, чтобы после окончания войны за независимость Украина по-прежнему оставалась зависимой от жадных глупцов, лентяев, негодяев, и так же (по привычке) ходила бы по миру с протянутой рукой. Это дорого даже для Запада.

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Об авторе. Юрий Касьянов, волонтер, воин ЗСУ, активист инициативы “Армія SOS”, руководитель инициативы "A.Drones".

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