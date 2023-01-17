Промелькнуло много подобных мнений в контексте последних скандалов. А еще — постоянное "ну, я дождусь окончания войны, а если после нее ничего не изменится, — то уеду".

Мне очень не по себе от такого. Я еще понимаю, когда это говорят военные. Люди, которые воюют сейчас, имеют право требовать от гражданского общества, от государства, от политиков адекватности. Хотя бы посредством давления на собственных местных или народных депутатов от округа. Но невоенные при чем?

Давайте об обоих мнениях. И еще немного о "не ко времени" и как люди путают критику с бредом.

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Про "вот вернутся хлопцы". Во-первых, "… и девушки". А главное – эта формула является диким инфантилизмом. И непосредственно "вернутся военные", и другие модернизации вроде "к власти должен прийти генерал" (вставьте фамилию, которая вам нравится). Это перекладывание ответственности. Чтобы люди не только повоевали, но и за вас гражданскую работу сделали.

Я знаю тех, кто вернется с войны и вернется к изменениям и реформам. Но у многих военных после победы будут несколько иные проблемы. И им будет не до той работы, которую должно делать "гражданское" общество. От поиска работы или лечения спины до сломанной психики, которую нужно восстанавливать.

У многих военных после победы будут несколько иные проблемы. И им будет не до той работы, которую должно делать "гражданское" общество.

Кроме того, люди, пишущие о "хлопцах, которые будут наводить порядок", очевидно, не имеют опыта помощи военным, которые решают собственные проблемы "на гражданке". И не знают, как часто Герои не могут решиться получить то, что надлежит им по праву, и беспомощны перед мелким чиновником из соцслужбы. И сколько усилий прилагают волонтеры, чтобы уговорить воспользоваться своими правами. Но у инфантилов есть какие-то воображаемые джедаи, которые "вернутся и все сделают".

Я уже не говорю, что это с точки зрения эффективности очень плохая идея. Потому что все равно никакие "быстрые решения" не сработают. Ибо нельзя в плохой системе принятия решений заменить мнимых "плохих" на мнимых "хороших", ведь проблема не столько в людях, сколько в традициях и процедурах.

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Про "если не будет изменений, я уеду". Я понимаю, что много людей не вернется или уедет из-за полученных психологических травм. Особенно из сильно пострадавших регионов. Даже если здесь будет страна с уровнем жизни, как в Бельгии. Но вот это "страна должна мне измениться, потому что иначе она меня не стоит" немного утомило. Ибо это о бегстве от себя, бегстве от ответственности. Не лгите хотя бы себе. Есть очень много мотиваций эмигрировать, которые не отдают лицемерием и честны перед собой и другими. Но не то, что страна "не стоит меня". Вы и есть страна.

Никакие "быстрые решения" не сработают. Ибо нельзя в плохой системе принятия решений заменить мнимых "плохих" на мнимых "хороших", ведь проблема не столько в людях, сколько в традициях и процедурах

"Предатели — политики и чиновники ничего не дадут сделать". За последние 10 лет благодаря, в первую очередь, гражданскому обществу, западным партнерам, нормальному бизнесу страна совершила квантовый скачок по многим направлениям. Я помню страну в 2012 году. И Украина 2022-го – это принципиально другой уровень. Да, еще дофига зрады, идиотов и говнюков. Но хватает и нормальных людей. И государство полностью отражает несовершенное общество. У нас еще чертовски много работы, но ее вполне реалистично вывезти.

Критика сейчас — ко времени. Но адекватная и релевантная. Если кто-то пишет "власть предателей сливает Украину" и "бегите, кто может", – перед вами очевидный идиот или подонок, готовый на все ради "рейтинга".

Не потому, что власть хороша и великолепна. Нет, это не так. Но она и не "власть предателей", потому что полностью отражает проблемы общества и болезней государственного аппарата. Большинство всех реальных "зрад" (не заказных "расследований", а реальных факапов) вполне рациональны — и происходит из-за: а) нереформированных институтов; б) "постоянства" украинской политической традиции, очень медленно эволюционирующей; в) из-за идиотизма.

Об этом и нужно говорить. Анализировать системные причины проблем, а не бегать и торговать эмоциями или ложными ожиданиями.

Критика сейчас — ко времени. Но адекватная и релевантная. Если кто-то пишет "власть предателей сливает Украину" и "бегите, кто может" - перед вами очевидный идиот или подонок, готовый на все ради "рейтинга"

Если вы мечтаете, что кто-то сделает за вас или, если что, вы уедете в Европу, — не мечтайте. Работать, заниматься политикой – от уровня дома до Верховной Рады – придется всем, кому небезразлично. И далеко уехать не получится. От себя не убежишь.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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